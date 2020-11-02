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Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir, ruhsat almak için gerekli belgeler nelerdir?

Can ve mal güvenliği gerektiren meslekleri icra edenler silah taşıma ruhsatının nasıl alınacağı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Silah taşıma ruhsatı alma şartları ve ruhsat almak için gereken belgeleri içeriğimizde derledik.

02 Kasım 2020 Pazartesi 08:24
Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir, ruhsat almak için gerekli belgeler nelerdir?
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Türkiye’de can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için bireysel silahlanma oranı da artış göstermiştir. Bu süreçte asker, polis, savcı veya diğer meslek gruplarında bulunmadığınız sürece silah ruhsatı almanız mümkün olamayabiliyor.

Silah taşıma ruhsatı ile silah bulundurma ruhsatı farklı şeylerdir. Silah taşıma ruhsatı, gideceğiniz yerlerde silah taşımanızı sağlayan bir izin belgesidir. Bu süreçte silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunmadan önce bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Bunlar;

21 yaşını doldurmak,

T.C. vatandaşı olmak,

Mesleki yeterlilik bulunmak,

Can ve mal güvenliği tehlikede olmak şeklindedir.

Hangi meslekler silah taşıma ruhsatı alabilir?

Kuyumcular, sarraflar, altın ve gümüş işleyen imalatçılar,

Banka genel müdürleri, müdür yardımcıları, bölge müdürleri,

Yolcu ve para taşımacılığı görevi yapan pilotlar,

İnşaat ve onarım işiyle uğraşan müteahhitler,

Akaryakıt istasyonu sahipleri,

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyeri sahibi, görevli bekçi ve veznedar,

Atış poligonu sahibi,

Baro kaydı bulunan avukatlar,


En az bir dönem köy ve mahalle muhtarlığı yapmış olanlar,

Belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlar,

Cumhurbaşkanı, bakanlar, yasama organı üyeleri, valiler, hakimler, cumhuriyet başsavcıları, Sayıştay başkanı ve üyeleri, büyükelçiler ve emniyet personeli silah taşıma ruhsatı alabilmektedir.

Silah taşıma ruhsatı almak için gereken belgeler nelerdir?

Silah taşıma ruhsatı alabilmek için gereken belgeler;

Silah taşıma veya bulundurma dilekçesi,

Vukuatlı nüfus kayıt öneği,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Son bir yıl içinde çekilen 4 fotoğraf,

Silah istek formu,

Adli sicil belgesi,

İkametgah belgesi şeklindedir.

Silah taşıma ruhsatı hangi durumlarda iptal edilir?

Silah taşıma ruhsatınız bazı ihlaller söz konusu olduğunda iptal edilebilmektedir. Bu süreçte;

Silahınızı başkasına vermeniz,

Ruhsat yenileme işlemi yapmamanız,

Silah taşıma ruhsatı almanıza sebep olan hallerin değişmesi ve durumu bildirmemeniz halinde silah taşıma ruhsatınız iptal edilebilmektedir.

Silah taşıma ruhsatı ne kadara mal olur?

Silah taşıma ruhsatı için harç ücreti 5 yılda bir öncedir. Bu tutar ise günümüzde 7 bin TL’dir.



Son Güncelleme: 02.11.2020 08:24
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Anahtar Kelimeler:
Silah Taşıma RuhsatıSilah Bulundurma Ruhsatı
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