Silah ruhsatı alma ve yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Silah bulundurmak için resmi olarak izin alınması gerekmektedir. Silah bulundurmak için ruhsat alınması gerekirken, bu ruhsatın alınması için belli şartların yerine getirilmesi ve bu şartların belli dönemlerde güncellenmesi gerekir.

Silah ruhsatı bulundurma ve taşıma olarak ikiye ayrılır. Bu nedenle aranan şartlarda farklıdır. Silah bulundurma ruhsatı ve silah taşıma ruhsatı belli farklılıklar bulunmaktadır. Ruhsatsız silah taşımak veya bulundurmak suçtur ve bu nedenle ruhsatın alınması gerekir. Söz konusu ruhsatlar belli dönemlerde yenilenmektedir.

Silah bulundurma ruhsatının özellikleri nelerdir?

Silah taşımak veya bulundurmak için kişilerin ruhsat alması gerekir. Silah ruhsatı olmayan kişilere yasal olarak işlem başlatılır. Söz konusu ruhsatlar izin belgesi olarak geçer ve bu belgenin belli dönemlerde yenilenmesi gerekir.

Silah ruhsatı iki farklı şekilde verilir. Bunlardan ilki 5 yıl geçerli olan yivsiz tüfek ruhsatlarıdır. İkinci grup ise 1 ila 3 yıl geçerli olan silah satıcılığı izin belgesidir. Silah ruhsatları Kaymakamlıklar ve Emniyet Genel Müdürlüklerince verilmektedir.

Silah ruhsatı alma şartları nelerdir?

Silah ruhsatı alabilmek için 21 yaşından büyük olunmalıdır.

Ruhsat alabilmek için ateşli silahlarla bir suçun işlenmemesi ve bu nedenle mahkum olunmaması gerekir.

Terör suçlarından soruşturma geçirilmemesi veya bu suçlardan hüküm giyilmemesi gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye sınırları içerisinde oturma izninin olması gerekir.

Ateşli silahla adam yaralama, gasp, darp, hırsızlık ve terör gibi suçlardan sabıkanın olmaması gerekir.

Kimler silah bulundurma ruhsatı alabilir?

Silah ruhsatı almak için belli şartlara uygun olunması gerekir. Bu şartlar şu şekildedir;

Silah bulundurma ruhsatını alabilecek kişiler yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddeye göre silah bulundurma ruhsatı alacak kişinin 21 yaşından büyük ve Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Ayrıca ruhsatı alacak kişinin sabıkasının olmaması ve silah taşımasını gerektirecek bir durumun olması gerekmektedir. Ayrıca ruhsatı alabilecek kişilerin akıl ve ruh sağlığını yerinde olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Silah bulundurma ruhsatı kimlere verilmez?

Ateşli silahlarla suç işlemiş kişilere silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmez.

Ruhsatlı silahla suç işleyen kişilere ruhsat verilmez.

Ruhsatlı silahla kazaya neden olan, intihara teşvik eden, adam yaralayan ve öldürmeye teşebbüs eden kişilere ruhsat verilmez.

Taksirli suçların dışında en az 1 yıl hapis cezası alanlara ruhsat verilmez.

Devlet güvenliğini tehlikeye atan suçlarda bulunan kişilere ruhsat verilmez.

Ruhsatlı silahını başka bir kişiye kullandıran kişilere ruhsat verilmez.

Taksir ve basın yayın suçlarının dışında 2 ve daha fazla suça karışmış olan kişilere ruhsat verilmez.

Silah bulundurma ruhsatının süresi bitmesine rağmen silah kullanmaya devam eden kişilere ruhsat verilmez.

Spor karşılaşmaları için kullanılan ruhsatlı silahın başka bir amaç için kullanılması durumunda ruhsat verilmez.

TSK, mahkeme veya Yargıtay kararıyla belirtilen kişilere ruhsat verilmez.

Kamu haklarından yasaklı veya kısıtlılığı olan kişilere ruhsat verilmez.

Nörolojik, psikolojik ve fiziki hastalığı olanlara da ruhsat verilmez.

Silah ruhsatı ve başvurusunda istenen evraklar nelerdir?

İkamet edilen şehrin valiliğine yazılan dilekçe,

Silah taşıma veya bulundurmaya engel bir sağlık durumunun olmadığını belirten rapor,

Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 6 tane vesikalık fotoğraf,

Silah taşıma, bulundurma harç bedeli makbuzları,

İkametgah belgesi,

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi gerekmektedir.

2020 silah bulundurma ruhsatı harç ücretleri ne kadardır?

Yalnızca silah bulundurma ruhsatı için 2.230 TL harç ödenmelidir.

Silah taşıma ruhsatı için 6.971 TL harç istenmektedir.

Yivli bulundurma ruhsatı harç bedeli 2.230 TL’dir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı harç bedeli ise 6.971 TL’dir.

Silah ruhsatının geçerlilik süresi ne kadardır?

Silah bulundurma ruhsatı 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsatı 5 yıl geçerlidir.

Kamu görevlilerinin görev süreleri boyunca ruhsatı bulunmaktadır.

Emekli kamu görevlileri süre sınırlamasına dahil değildir.

Yivli av tüfeği ruhsatı 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsatı sorgulaması nasıl yapılır?

Silah taşıma ruhsatı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama bölümünden yapılacak işlemi aratabilirsiniz. Silah ruhsatı sorgulaması ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-adima-tescilli-silah-ruhsati-sorgulama