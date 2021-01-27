Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır? Silah taşıma ruhsatı için gerekli belgeler

Vatandaşın yüklü miktarda parası bulunuyorsa eğer veya can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyorsa silah kullanabilir. Bahsedilen olayları belgelendirmiş halde valilik gibi kurumlara bildirilmesi gerekir. Valilik kısa araştırma sonucu silah kullanımına izin verebilir. Fakat valilik onayından geçmediği taktirde silah almak mümkün değildir.

Silah taşıma ruhsatı alabilmek için öncelikle uygun meslek grubunda olmanız gerekmektedir. Taşıma ruhsatı ve prosedürler ayrıca şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Silah kullanımının kötüye gidilmemesi için uğraşan devlet farklı yollardan silah satışı yapan ve satın alan vatandaşı tespit ederek işlem yapmaktadır.

Kimler silah ruhsatı alabilir?

Sağlık belgesi ve diğer belgelerin sağlanması gerekmektedir. Sağlık belgesinde mutlaka 7 doktorun silah taşınabilirlik için imzası bulunması gerekmektedir. Maddi kazancı yüksek işletme sahipleri ise vergi dairelerine giderek şirket beyannamesi almaları gerekmektedir.

Noterler, Avutkatlar, Müteahhitler, en az 50 sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri, döviz büroları, basın mensupları gibi meslekler ruhsat alabilirler.

Silah taşıma ruhsatı için gerekli belgeler

Öncelikle ilk kural 21 yaşından büyük olması gerekmektedir. Sicil kaydının bulunmaması ve T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

Kimlik belgesi ve fotokopi, Silah bulundurma ruhsat ve dilekçe, Parmak izi belgesi, Sağlık raporu, Yarım kapaklı karton dosya, 4 adet vesikalık fotoğraf, Silah bulundurma ruhsat harcı ödenmesi- Harcın ödendiğine dair makbuz İkametgâh belgesi,