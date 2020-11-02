Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır, fiyatı ne kadardır? Silah bulundurma ruhsatı kaç günde çıkar, gerekli belgeler nelerdir?

Ülkemizde kişisel silahlanma oranı artıyor. Ancak bu silahların çoğu izinsiz, yani gerekli izin alınmadan satın alındı. Öncelikle bu durumun çok büyük kayıplar getireceğini unutmamalısınız. Çeşitli nedenlerle silah satın almak istiyorsanız gerekli izinleri almalısınız. Evde veya işte ateşli silah sahibi olmak istiyorsanız, bir ateşli silah sahiplik izni almanız gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki, silah destek lisansına sahip bir kişi, silahı ancak saklanmasına izin veren bir yerde saklayabilir. Bölgeyi terk ederseniz veya silah taşımaya kalkarsanız, cezalandırılırsınız.

Silah bulundurma ruhsatı ile satın alınan silahlar bazı durumlarda izin alanından çıkarılabilir. Silahı bir atış poligonuna götürmek veya bakım amacıyla kullanmak isterseniz çıkartabilirsiniz. Ancak, bu tür işlemleri doğrudan isteğiniz üzerine gerçekleştiremezsiniz. Bunun için kolluk kuvvetinden yol nakil belgesinin alınması gerekmektedir.

Silah Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları Nelerdir?

Silah bulundurma ruhsatına sahip olmak, taşıma ruhsatı almaktan daha kolaydır. 21 yaşın üzerindeyseniz, silah bulundurma ruhsatı alabilmektesiniz. Av tüfeği için bu durum 18 yaş ile sınırlıdır. Bunlar dışında;

6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununu ihlal ettiği için para cezasına çarptırılmış olmak,

Önceden silah bulundurma ruhsatına sahip iseniz varsa, gerekli izinler olmadan silahı başka yere götürmemiş olmak.

Ateşli silah ruhsatı nın süresinin dolmasına rağmen ruhsat yenilememek ve belirli özelliklere sahip bir ateşli silah ruhsatı almak ve bu özelliği kaybetmek ve bu durumu bildirmemek,

nın süresinin dolmasına rağmen ruhsat yenilememek ve belirli özelliklere sahip bir ateşli silah ruhsatı almak ve bu özelliği kaybetmek ve bu durumu bildirmemek, Uyuşturucu kullanımı, silah satın almanın önünde psikolojik ve fizyolojik engellerin olması

Silah Bulundurma Ruhsatı Nasıl Alınır? Başvurusu Nereye Yapılır?

Bu gibi durumlara sahipseniz, silah ruhsatı için başvuruyor olsanız bile ruhsat alamazsınız.

Silah bulundurma ruhsatı alabilmek için, polis mahallindeyseniz il ve ilçe emniyet müdürlüklerine, jandarma bölgesinde iseniz il ve ilçe jandarma karakoluna başvurarak aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekmektedir. İkamet adresinize göre ayırt edebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra gerekli kontroller sağlanacak, engel olmadığını anladığınızda parmak izleriniz alınacak ve silah ruhsatı verilecektir.

Silah bulundurma ruhsatına sahip olduğunuzda, bu ruhsatla ateşli silah satma yetkisine sahip bir kurumdan ateşli silah başvurusunda bulunabilirsiniz. O halde bu silahı izninizle kullanmalısınız. Bu sayede silah sahibi olmak için kolaylıkla ruhsat alabilirsiniz. Peki, ruhsat alma sürecinde hangi belgelere ihtiyacınız var?

Silah Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nüfus cüzdanı aslı.

Dilekçe öneği,

Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

Yarım kapaklı karton dosya,

Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Devlet veya Üniversite hastanelerinden)

Harç Makbuzu (müracaat esnasında yatırılacaktır.)

2000 Türk Lirası üzerinde adına borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.

Silah bulundurma izni almak için gerekli belgeler yukarıda, yani ikamet yeri ve adresi verilmiştir. Bu belgelere ek olarak işyerinde ateşli silah izni alabilmek için başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (noter tasdikli olmak zorunda)

Mükellefiyetini gösteren vergi dairesi yazısı

İş yeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin şirket karar defterine yazılmış kararı ve muvafakat yazısı

Bu durumda, tam teşekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden tıbbi sertifika alınmalıdır. Başvuruyu gönderdikten sonra, heyete girmeniz istenecek ve ardından bir silah taşıma ruhsatı alma konusunda bir rapor alacaksınız.

Silah bulundurma ruhsatı ücreti ne kadar

Silah bulundurma ruhsatı geçerlilik süresi nedir?:

Silah bulundurma ruhsatı ile poligona gitmek:

Araçta silah bulundurma ruhsatı:

: Başvuru döneminde ödenmesi gereken ücret 2.230,80 TL'dir.Silah ruhsatınız, aldığınız tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Bu 5 yılın bitiminden bir ay önce yenileme prosedürünü uygulamalı ve tamamlamalısınız. Burada tekrar harç ücretinin alınması söz konusudur.Normal şartlar altında, silah ruhsatınızı verildiği adresten geri alamazsınız. Ancak bazı durumlar hariç tutulmuştur. Bir tanesi atış poligonuna gidiyor. Ama bunu aklına göre yapamazsın. Bunu yapmak için bir karayolu taşıma sertifikası almanız gerekir. Karayolu taşıma belgesi, ateşli silah ruhsatının verildiği kurumdan alınır.İş veya ikamet ettiğiniz yer için verilmektedir. Araçta taşıma diye bir şey yoktur. Bunun için bir taşıma ruhsatı almanız gerekir.