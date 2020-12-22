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Sıla Akhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sıla Akhan uzmanlık alanı ve biyografisi

İngiltere’den, koronavirüsün mutasyona uğradığı haberinin gelmesi ve yeni halinin çok daha bulaşıcı bir özellikte olması, tüm vatandaşları endişelendirdi. Mutasyon ile ilgili uzman görüşlerine sahip olmak isteyen vatandaşlar, Sıla Akhan’ın görüşlerine oldukça ilgi gösterdi. Peki, Sıla Akhan kimdir, nasıl bir hayatı vardır?

22 Aralık 2020 Salı 00:43
Sıla Akhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sıla Akhan uzmanlık alanı ve biyografisi
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Sıla Akhan, 1964 senesinde, İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. İlk, orta ve lise eğitimini, İstanbul’da almıştır.

 

Üniversiteyi de İstanbul’da okuyan Sıla Akhan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. 1989 senesinde buradan mezun olmuştur.

 

Üniversiteye bitirir bitirmez, yine İstanbul Üniversitesi’nde ihtisasa başladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında ihtisas yaptı. Burayı 1992 senesinde bitiren Sıla Akhan, 1993-1997 seneleri arasında bir kez daha ihtisas yaptı. Yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu ihtisasını gerçekleştirdi. Bu kez Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD dalında ihtisasını yaptı ve 1997 senesinde bu ihtisasını tamamladı.

 

1998 senesinde Kocaeli Üniversitesi’nde, yardımcı doçent olarak görev almaya başladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD bölümünde yardımcı doçent olan Sıla Akhan, 2020 senesinde doçent oldu. Sıla Akhan, hala aynı üniversitede, profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev almaktadır.

 

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Deneği’ni (KLİMİK) kurdu. 2011-2015 seneleri arasında bu denekte, Viral Hepatit Çalışma Grubu’na iki dönem başkanlık görevi yaptı.

 

2015-2017 seneleri arasında KLİMİK’te yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:43
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