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Sıkışan yüzük hastanede çıkartıldı

Amasya'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük bir türlü çıkarılamayınca, hastaneye giden kadının yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 18:11
Sıkışan yüzük hastanede çıkartıldı
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Amasya’da meyana gelen olayda edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Parmağında kalan yüzüğün bir türlü çıkmaması sonucunda kadın hastaneye başvurdu. Hastanede kadının yüzüğü çıkarılmaya çalışsa da bir türlü başarılı olunmayınca yardım için itfaiye ekipleri çağrıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kadının parmağındaki yüzük çıkartıldı.




Son Güncelleme: 10.04.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
AmasyaYüzük
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