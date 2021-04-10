Sıkışan yüzük hastanede çıkartıldı

’da meyana gelen olayda edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığısıkıştı. Parmağında kalan yüzüğün bir türlü çıkmaması sonucunda kadın hastaneye başvurdu. Hastanede kadının yüzüğü çıkarılmaya çalışsa da bir türlü başarılı olunmayınca yardım için itfaiye ekipleri çağrıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kadının parmağındaki yüzük çıkartıldı.