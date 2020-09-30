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Sık rapor kullanıldığında ne olur? Devamlı rapor kullananlar için işten çıkarılma riski!

Salgın dönemi içinde rapor alan çalışanların sayısının artmasıyla birlikte çalışanlar devamlı olarak rapor kullananların işten çıkarılıp çıkarılmayacağını araştırıyorlar. Çalışanların sağlık nedeniyle işten çıkarılabilmeleri için bazı koşulların sağlanması gereklidir…

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:06
Sık rapor kullanıldığında ne olur? Devamlı rapor kullananlar için işten çıkarılma riski!
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Özellikle pandemi süreci içinde devamlı olarak rapor alıp işe gitmeyen çalışanlar, bu durumdan dolayı iş yerleri ile sıkıntı yaşayıp yaşayamayacaklarını ve sıklıkla rapor kullandıkları için işten çıkarılıp çıkarılamayacaklarını merak ediyorlar.

Sık Rapor Kullanıldığında Ne Olur?

Çalışanların sağlık sorunların nedeniyle iş sözleşmelerinin iş veren tarafından feshedilmesi için bazı koşulların sağlanması lazımdır. Uzun süreli hastalık nedeniyle ihbar zamanını 6 haftadan fazla aşmış olan raporların temin edilmesi halinde iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilmektedir. Ancak konu kapsamındaki süreçlerin aşılmaması halinde de sık sık rapor kullanan kişiler işten çıkarılabilmektedir.

Günümüzde işletmeler salgın nedeniyle çalışanları işten çıkaramıyor olsalar bile ilgili yasağın sona ermesi ardından hangi çalışanları işten çıkaracaklarını planlayabilmektedirler. Bu kapsamda çalışanların hangi durumlarda haklı olarak iş sözleşmelerinin feshedilebileceğini iyi bilmelidirler. İşverenlerin sık sık rapor alan çalışanlarını hangi hallerde işten çıkarabilecekleri 4857 sayılı kanun bünyesinde ifade edilmiştir.


4857 sayılı kanun kapsamında çalışanların kendisini, kendi dikkatsizliğinden ya da içki benzeri madde kullanımından dolayı hasta ederek çalışamaz hale gelmesi durumlarında iş verenler herhangi bir tazminat ödemeden çalışanlarını işten çıkarabilmektedir. Bu durum çalışanların 1 ayda 5 iş gününden fazla çalışamaz hale geldiklerinde söz konusu olmaktadır.

İş Sözleşmesi Feshedilebilir

Çalışanların geçirdikleri hastalıkların tedavi edilemeyecek formda olması ya da iş yerine gitmesi konusunda sakınca olmasının Sağlık Kurulu tarafından belirlenmesi halinde de çalışanların iş sözleşmesi feshedilebilmektedir. Kişilerin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi durumlarda olması halinde ise iş verenler, çalışanın iş yerinde çalıştığı süreye bağlı kalacak şekilde hak ettiği ihbar süresini aştıktan sonra sözleşmeleri feshedebilmektedirler. Bu durum gebelik ve doğum izinlerinde izin süresinin bitmesiyle de ortaya çıkmaktadır.

Bildirim sürelerinin hesaplanması ise çalışanların çalıştıkları süreye göre belirlenmektedir. Bildirim süresi iş sözleşmesi bünyesinde 6 aydan daha az olacak çalışanlar için 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş çalışanlar için ise 6 hafta olarak uygulanmaktadır. 3 sene ve daha uzun zamandır çalışan kişiler için bildirim süresi 8 hafta olarak belirlenmiştir. Bu bildirim sürelerine ekstra olarak 6 hafta daha rapor kullanacak kişilerin iş sözleşmesi de feshedilebilmektedir. Kısaca bir hesaplama ile bu süreler de şu şekilde olmaktadır;

6 aydan az süren işçi 8 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçi 10 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi 12 hafta, 3 yıldan daha fazla süren işçi için 98 gün



Son Güncelleme: 30.09.2020 10:06
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Anahtar Kelimeler:
Pandemiİş SözleşmesiIşten çıkarma
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