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Sık kullanılan istirahat raporu kıdem tazminatına engel mi?

Özellikle pandemi sürecinde çok sık istirahat raporu alanlar, bu durumun kıdem tazminatına engel olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş sözleşmesinde yer alan sağlık raporuna ilişkin detaylar..

17 Ağustos 2021 Salı 10:51
Sık kullanılan istirahat raporu kıdem tazminatına engel mi?
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Çalıştığı iş yerinden sürekli istirahat raporu alan çalışanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı hakkı geliyor. İş sözleşmesinde yer alan hükümlere göre sevk belgesinin düzenlenmiş olması sonrası oluşan maluliyetle birlikte meslek hastalıkları ve sağlık kontrol muayeneleri nedeniyle hastaneye sevk edilen çalışanların raporları kurum tarafından karşılanıyor.

Meslek hastalığına ilişkin alınacak sevk belgelerinin öncelikle kurum tarafından düzenlenmesinin daha sonrasında meslek hastalığına ilişkin yapılacak olan kontrol muayeneleri karşılığında çalışan hiç bir ücret ödemiyor. 

SAĞLIK RAPORUNUN KARŞILIĞI BEDELİ HANGİ DURUMLARDA ÖDENMEZ?

Engellik veya vasi tayininin yanı sıra silah ruhsatı için istenilen raporlar devlet tarafından karşılanmazken ehliyet ve portör muayene ve işlemleri için alınan rapor bedelleri de yine devlet tarafından kabul edilmiyor. Ayrıca evlilik veya vasi tayini gibi özel durumlar için kullanılan raporlar ile birlikte bunlara ilişkin gerçekleştirilecek muayene bedelleri için bir ücret istenebilir.

SAĞLIK RAPORU ALINARAK İŞTEN AYRILMA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?

İşyeri ve çalışılan ortamlar şayet kişinin sağlığını bozuyorsa işveren ile anlaşarak kıdem tazminatı hakkından yararlanılabiliyor. İşverenin kabul etmediği durumlarda ise işe devam edemeyeceğinize yönelik rapor alarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.08.2021 10:51
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