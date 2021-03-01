Siirt'te sokak ortasında silahlı kavga: 2'si kardeş 3 ölü

3 kişinin can verdiği silahlı kavga olayı bugün öğlen saatlerinde Siirt'te işlek bir cadde de yaşandı
Gelen haberlere göre Siirt'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflarda bir kişi yanında taşıdığı silahını çekti diğer taraf üzerine kurşun yağdırdı.
Kurşunların isabet ettiği 23 yaşındaki Ömer ve 19 yaşındaki Mustafa Zeybekoğlu ile kuzenleri 37 yaşındaki abahattin Zeybekoğlu ağır yara aldı.
Polis olay yerinde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Son Güncelleme: 01.03.2021 18:06