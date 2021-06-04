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Siirt'te otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi can verdi

Siirt Kurtalan'da alacak verecek meselesi yüzünden otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi can verirken, 1 kişi yaralandı.

04 Haziran 2021 Cuma 10:08
Siirt'te otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi can verdi
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1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olay Siirt Kurtalan'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde yaşayan 23 yaşındaki Erdi Uluşık ve yakını Abdulselam Uluşık araç içinde bulundukları sırada henüz isimleri belli olmayan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

1 kişi can verdi

Olayın gerçekleşmesinden sonra silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yaralan iki kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Ancak 23 yaşındaki Erdi Uluşık hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, olay yerinden inceleme yapıldı. Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırının faillerinin yakalanmasına çalışılıyor.


Son Güncelleme: 04.06.2021 10:08
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Anahtar Kelimeler:
SiirtSilahlı Saldırı
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