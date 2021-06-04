Siirt'te otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi can verdi

1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olay Siirt Kurtalan'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde yaşayan 23 yaşındaki Erdi Uluşık ve yakını Abdulselam Uluşık araç içinde bulundukları sırada henüz isimleri belli olmayan kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
1 kişi can verdi
Ancak 23 yaşındaki Erdi Uluşık hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, olay yerinden inceleme yapıldı. Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırının faillerinin yakalanmasına çalışılıyor.
Son Güncelleme: 04.06.2021 10:08