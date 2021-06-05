Siirt'te kamyonet ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var

Can kaybının yaşanmadığı, 9 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Siirt Eruh'ta meydana geldi.
Gelen bilgilere göre Erhan Oğuz'un sürücüsü olduğu kamyonet tipi araç ile karşı yönden gelen Musa Koçak'ın idaresinde ki özel otomobil çarpıştı.
4'ü ağır 9 kişi yaralandı
Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.Öte yandan hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan 4'ünün durumunun kritik olduğu öğrencildi.
Son Güncelleme: 05.06.2021 21:19