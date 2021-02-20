İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Siirt'te gıda denetimi: 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi!

Siir'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine denetim yapılan bir işletmede son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk eti ele geçirildi. İşletmeye idari para cezası uygulanırken ekipler son kullanım tarihi geçen tavuk etlerini imha etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 23:32
Siirt'te gıda denetimi: 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi!
Takip Et:

Siirt ilinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gıda denetiminde bir işletmeye yapılan denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 700 kilo tavuk eti ele geçirildi. İşletmeden alınan tavuk etleri ekipler tarafından imha edildi.

Siirt’te gıda denetimi yapan ekiplerin, bir işletmede ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi. İşletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi. Siirt valiliği tarafından yapılan açıklamalarda 155 Polis İmdat hattına yapılan bir ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri adresi verilen bir işletmeye denetime gitti. Yapılan denetimler sonucunda ekipler işletme içerisinde bulunan son kullanım tarihi geçen 4 ton 720 kilo tavuk etine el koydu. Son kullanım tarihi geçen tavukların ele geçirildiği işletmeye insan sağlığı için risk teşkil edildiği için tam 27 bin 30 TL para cezası kesildi.

İşte son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk etinin imha edildiği sırada çekilen görüntüler;

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 23:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Siirtte Gıda DenetimiSiirtte 4 Ton 720 Kilo Tavuk Eti Imha EdildiGıda Denetimiİnsan Sağlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Samsun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Samsun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
Fatsa fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fatsa fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Giresun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Giresun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?
Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu
Çarşamba fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Çarşamba fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Sakarya fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Sakarya fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Zonguldak fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Zonguldak fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
THY personel alımı ilanı başvuru tarihleri belli oldu! THY üniversitede okuyan öğrenciler için iş imkanı sunacak
Bağkur nasıl kapatılır? Bağkur kapatma işlemleri
Toprak Koç kimdir? Toprak Koç tutuklandı mı? neden gözaltına alındı?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Zemheri final mi yapacak? Show TV sevilen dizisinden üzen haber
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun doğum tarihi
Düzce fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Düzce fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Survivor Reşat ve Ayşe neden kavga etti? Reşat diskalifiye mi olacak?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
30.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.