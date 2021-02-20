Siirt'te gıda denetimi: 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi!

Siirt ilinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gıda denetiminde bir işletmeye yapılan denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 700 kilo tavuk eti ele geçirildi. İşletmeden alınan tavuk etleri ekipler tarafından imha edildi.

Siirt’te gıda denetimi yapan ekiplerin, bir işletmede ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi. İşletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi. Siirt valiliği tarafından yapılan açıklamalarda 155 Polis İmdat hattına yapılan bir ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri adresi verilen bir işletmeye denetime gitti. Yapılan denetimler sonucunda ekipler işletme içerisinde bulunan son kullanım tarihi geçen 4 ton 720 kilo tavuk etine el koydu. Son kullanım tarihi geçen tavukların ele geçirildiği işletmeye insan sağlığı için risk teşkil edildiği için tam 27 bin 30 TL para cezası kesildi.

İşte son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk etinin imha edildiği sırada çekilen görüntüler;