Siirt’te bayram namazında Kudüs için dualar edildi

Ülkemizde Ramazan bayramı tam kapanma tedbirleri gölgesinde buruk bir şekilde yaşanıyor. Ancak ramazan bayramının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye genelindeki binlerce insan camilere akın ederek Ramazan bayramı namazını eda etti. Bu kapsamda’te bayram namazı coşkuyla eda edildi. Siirt’te bayram namazı dolayısıyla, Filistin için dualar edildi. Bilindiği üzere son günlerde İsrail, Filistin halkına çok sert bir şekilde saldırıyor.

Terörist İsrail devleti, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin ve kutsal bölgelere saldırarak insanların canına koyuyor. Özellikle son günlerde İsrail’in yapmış olduğu saldırılar artmıştı. İsrail’in yapmış olduğu saldırılar ülkemizde yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İsrail’in yapmış olduğu hukuksuz ve haksız saldırıların bir an önce durdurulması için tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt’teki camilerde bayram namazı sırasında dualar edildi. Filistin’deki İsrail saldırılarının bir an önce durmasını ve mübarek ramazan bayramının Filistin halkının kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz.