Siirt’te bayram namazında Kudüs için dualar edildi

Terörist İsrail devleti, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin ve kutsal bölgelere saldırarak insanların canına koyuyor. Özellikle son günlerde İsrail’in yapmış olduğu saldırılar artmıştı. İsrail’in yapmış olduğu saldırılar ülkemizde yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İsrail’in yapmış olduğu hukuksuz ve haksız saldırıların bir an önce durdurulması için tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt’teki camilerde bayram namazı sırasında dualar edildi. Filistin’deki İsrail saldırılarının bir an önce durmasını ve mübarek ramazan bayramının Filistin halkının kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:45