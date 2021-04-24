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Siirt’te anaokullarında 5 gün olan yüz yüze eğitim 2 güne çekildi

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan bir karar ile yüz yüze eğitim yapılan anaokullarında 5 gün olan yüz yüze eğitim 2 gün yüz yüze eğitime çekildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:00
Siirt’te anaokullarında 5 gün olan yüz yüze eğitim 2 güne çekildi
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Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca kentte bulunan anaokullarında 5 gün devam eden yüz yüze eğitimin 2 güne çekilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada Siirt merkezde yüz yüze eğitime devam eden ve sınıf mevcutları kalabalık olan resmi anaokullarında seyreltilmiş eğitime geçilmesine ve yüz yüze eğitimde dönüşümlü bir şekilde devam edilmesine karar verildi. Alınan kararda her öğrencinin haftada 2 gün okula gelecek şekilde devam etmesine ve tüm bağımsız anaokullarınsa Çarşamba günlerinde eğitime ara verilerek boş kalan bu günde dezenfekte işlemlerinin yapılmasına karar verildi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
SiirtYüzyüze Eğitim
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