Siirt’te anaokullarında 5 gün olan yüz yüze eğitim 2 güne çekildi

Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca kentte bulunan anaokullarında 5 gün devam eden yüz yüze eğitimin 2 güne çekilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada Siirt merkezde yüz yüze eğitime devam eden ve sınıf mevcutları kalabalık olan resmi anaokullarında seyreltilmiş eğitime geçilmesine ve yüz yüze eğitimde dönüşümlü bir şekilde devam edilmesine karar verildi. Alınan kararda her öğrencinin haftada 2 gün okula gelecek şekilde devam etmesine ve tüm bağımsız anaokullarınsa Çarşamba günlerinde eğitime ara verilerek boş kalan bu günde dezenfekte işlemlerinin yapılmasına karar verildi.