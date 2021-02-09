Siirt Kadın Yaşam Merkezi’nde yeni bir kütüphane açıldı

Birkaç yıl önce inşa edilen Siirt Kadın Yaşam Merkezi içerisine bir kütüphane inşa edildi. Merkezin en büyük eksiklerinden olan bu kütüphanenin sonunda tamamlanarak Yaşam Merkezi’ne eklenmesi, çevredeki kitap severleri mesut etti.

Birçok sosyal ve kültürel aktivitenin yer aldığı bu merkezin artık yeni açılan kütüphaneyle birlikte daha da canlanacağı düşünülüyor. Kütüphanenin içerisinde ders kitapları da dahil olmak üzere her çeşit kitap bulunduğu ve halka tamamen açık olacağı söylendi.

