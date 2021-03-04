Siirt hangi risk grubunda yer almaktadır? Siirt’te sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili ‘kontrollü normalleşme’ döneminin başladığını bildirdi. Yeni dönemde tedbirlerin illerdeki vaka sayılarına göre belirleneceği, uygulanacak tedbirler ise Sağlık Bakanlığı’nın her hafta açıkladığı 100 binde görülen vaka sayılarına bakılarak alınacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs hastalığından düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerin haritasında Siirt şehrinin hangi risk grubunda yer aldığı merak edildi. Siirt paylaşılan haritada mavi renkte yani düşük riskli şehirler arasında bulunmaktadır. Paylaşılan risk haritasında düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenmiştir. Belirlenen renklere göre ise tedbirli ve kademeli normalleşme uygulanacaktır. Tedbirlerin sıkılaştırılması ya da gevşetilmesinin, şehirlerde salgın ile ilgili oluşan iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.” ifadelerini kullandı.

Haritaya göre şehirlerin risk grupları

Düşük riskli şehirler (Mavi)

Uşak

Diyarbakır

Bingöl

Muş

Bitlis

Siirt

Şanlıurfa

Mardin

Batman

Şınak

Van

Ağrı

Iğdır

Hakkâri

Orta riskli şehirler (Sarı)

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Afyon

Adana

Isparta

Eskişehir

Ankara

Bartın

Kastamonu

Karabük

Çankırı

Çorum

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Sivas

Hatay

Kahramanmaraş

Malatya

Elâzığ

Erzincan

Tunceli

Bayburt

Erzurum

Kars

Yüksek riskli şehirler (Turuncu)

Kırklareli

Kırıkkale

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Çanakkale

Kütahya

Bilecik

Düzce

Zonguldak

Bolu

İzmir

Muğla

Antalya

Mersin

Karaman

Niğde

Kayseri

Kilis

Artvin

Ardahan

Çok yüksek riskli şehirler (Kırmızı)

Edine

Balıkesir

Burdur

Konya

Aksaray

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Rize

Osmaniye

Adıyaman

Kovid-19 risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından üçüncüsü açıklanan Kovid-19 risk haritasında 20-26 Şubat tarihleri arası 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayıları yer almaktadır. Haftalık olarak açıklanan Kovid-19 risk haritası ile kademeli ve kontrollü normalleşme başlayacaktır. Açıklana haritadaki vakalarda ilk sırayı yine Karadeniz şehirleri yer almaktadır. Birinci sırada bulunan Ordu’daki vaka sayılarının artması vatandaşları endişeye düşürdü. İlk sırayı Ordu alırken onu Giresin, Samsun, Trabzon ve Rize takip etmektedir. Vakaların en çok arttığı iller ise Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun oldu. İstanbul ise vakaların en çok arttığı şehirler arasında 11. sırada yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen genelgeye göre,

-Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir.

-Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacaktır. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

-İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirilmiştir.