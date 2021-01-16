Siirt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Siirt İli Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri
Vatandaşlar Siirt ilinde bulunan askerlik şubelerinin iletişim ve adres bilgilerini araştırıyorlar.
Siirt Askerlik Şubeleri adres ve iletişim bilgileri;
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SİİRT ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6 Merkez/SİİRT
Telefon: 0.484.223 10 12
Faks: 0.484.223 70 96
Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr
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AYDINLAR ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6 Merkez/SİİRT
Telefon: 0.484.223 10 12
Faks: 0.484.223 70 96
Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr
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BAYKAN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Cumhuriyet Mah. Barış Cad. No:20 Kurtulan/SİİRT
Telefon: 0.484.411 20 11
Faks: 0.484.411 36 76
Mail: kurtalan_as_sb@msb.gov.tr
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ERUH ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Telefon: 0.484.223 10 12
Faks: 0.484.223 70 96
Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr
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KURTALAN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Cumhuriyet Mah. Barış Cad. No:20 Kurtalan/SİİRT
Telefon: 0.484.411 20 11
Faks: 0.484.411 36 76
Mail: kurtalan_as_sb@msb.gov.tr
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PERVARİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6 Merkez/SİİRT
Telefon: 0.484.223 10 12
Faks: 0.484.223 70 96
Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr
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ŞİRVAN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6 Merkez/SİİRT
Telefon: 0.484.223 10 12
Faks: 0.484.223 70 96
Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr