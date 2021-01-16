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Siirt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Siirt ilinde kaç tane askerlik şubesi var? Siirt askerlik şubeleri iletişim bilgileri neler? Siirt askerlik şubeleri adres bilgileri neler? Vatandaşlar Siirt'te bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini ve adreslerini araştırıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
Siirt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Siirt İli Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri

Vatandaşlar Siirt ilinde bulunan askerlik şubelerinin iletişim ve adres bilgilerini araştırıyorlar.

Siirt Askerlik Şubeleri adres ve iletişim bilgileri;

SİİRT ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6   Merkez/SİİRT

Telefon: 0.484.223 10 12

Faks: 0.484.223 70 96 

Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr

AYDINLAR ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6   Merkez/SİİRT

Telefon: 0.484.223 10 12

Faks: 0.484.223 70 96 

Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr

BAYKAN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Cumhuriyet Mah. Barış Cad. No:20   Kurtulan/SİİRT

Telefon: 0.484.411 20 11 

Faks: 0.484.411 36 76

Mail: kurtalan_as_sb@msb.gov.tr

ERUH ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6   Merkez/SİİRT

Telefon: 0.484.223 10 12

Faks: 0.484.223 70 96 

Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr

KURTALAN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Cumhuriyet Mah. Barış Cad. No:20   Kurtalan/SİİRT

Telefon: 0.484.411 20 11 

Faks: 0.484.411 36 76

Mail: kurtalan_as_sb@msb.gov.tr

PERVARİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6   Merkez/SİİRT

Telefon: 0.484.223 10 12

Faks: 0.484.223 70 96 

Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr

ŞİRVAN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Evren Mah. Kadri Oktay Cad. No:6   Merkez/SİİRT

Telefon: 0.484.223 10 12

Faks: 0.484.223 70 96 

Mail: siirt_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 09:28
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Siirt Askerlik ŞubeleriSiirt Askerlik Şubeleri İletişim BilgileriSiirtAskeriye
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