Siirt askere kaç gönderiyor? 2021 Siirt merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Siirt iline bağlı bulunan 2001 doğumlu kişiler askere kaç tertip olarak gideceklerini merak etmekte. Bu konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. Siirt’e bağlı olan 8 ilçenin hangi tarihlerde ve kaç ile asker alacaklarını sizler için aşağıda belirttik.

Siirt merkez,Baykan ve Kurtalan ilçeleri 3 tertip, diğer ilçeler ise 1 tertip olarak askere alınacaklardır.

SİİRT ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ilçeleri Ağustos ayı celbi olacak.

Şirvan,Pervari, Eruh, Tillo ilçeleri Şubat celbi olacak.