Sigortam başladı mı? Sigortam yatıyor mu e devletten sorgulama nasıl yapılır?

Sigorta primlerinin düzenli olarak yatıp yatmadığını kontrol etmek artık mümkün hale geldi. Sigortalı kişiler ülkemizde e-devlet sistemi üzerinden verilen hizmetle kolayca sigortalı olup olmadıklarına bakabilecek. Aynı zamanda telefondan mesaj göndererek, çağrı merkezlerini arayarak ve en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek öğrenebilirler.

Sigorta başladı mı?

Sigortanın başlangıcı esnasında işveren tarafından ilk olarak işe giriş bildirgesi SGK’ya iletilir. Bu bildirgeyi çalışan görüntüleyemez. İşveren, çalıştığı günlerle alakalı her ayın prim gün sayısı ve kazancını içeren bildirgeyi her ayın 23’ünde SGK’ya iletmek zorundadır. Böylece sigorta aktif şekilde başlamış olur. Çalışanın kendisi de sigortanın aktif hale geldiğini e-devlet üzerinden öğrenebilir.

Sigorta hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır?

Sigorta hizmet dökümü sorgulaması birçok şekilde yapılabilir. Bunların başında e-devlet sistemi üzerinden sorgulama geliyor. E-devlet sisteminden sorgulamayı şu şekilde yapabilirsiniz;

-www.turkiye.gov.tr sitesinden e-devlet’e giriş yapın

-SGK hizmetler bölümüne girip oradan da SGK Tescil ve Hizmet Dökümü bölümüne tıklayın

-Buradan hizmet dökümünün en alt sırasına gelerek son ödenen dönem ve sigorta prim gün sayısını öğrenebilirsiniz.

E-devlet dışında sigorta durumunu öğrenmenin diğer bir yolu ise ALO 170 hattıdır. 170’i arayarak güncel sigorta durumunuzu ve sağlık güvencenizi öğrenebilirsiniz.

İsminize en son ne zaman ve ne kadar prim olduğunu telefondan mesaj göndererek öğrenebilirsiniz. Mesaj kısmından P yazıp boşluk T.C kimlik numaranız boşluk Aile sıra numarasını 5502’ye gönderebilirsiniz.