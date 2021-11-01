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Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu

İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu. İşçilerin sağlık haklarından yararlanma süresi de netlik kazandı. Peki sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşte yanıtı...

01 Kasım 2021 Pazartesi 18:08
Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu
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Türkiye’de sigortalı olarak çalışma hayatlarını sürdüren milyonlarca işçinin kafasında bulunan soru işaretlerinden birisi de sağlık hakkından yararlanma süresinin ne kadar olduğu idi. Son dakika gelişmeleriyle beraber bu belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Sigortalı işçiler sağlık hakkından yararlanma süresinin ne kadar olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar?

Sigortalı İşçinin Sağlık Hakkından Yararlanma Süresi Ne Kadar?

SSK, Bağ-Kur veya diğer sigorta kurumlarına bağlı olarak çalışan kişilerin sağlık hizmeti alabilmesi için son 1 sene içinde 30 günlük sigorta prim ödeme gün sayısının bulunması şartı aranıyor.

18 yaşın altında bulunanlar veya kendine bakacak gücü olmayanlar için ise trafik kazası, acil durum gerektirecek hastalıklar, iş kazası, meslek hastalığı ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde bu şart aranmayacak.

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 18:08
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Sağlık Hakkından Yararlanma SüresiBağ-KurSSKSigortalı Işçi
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