Sigortalı çalışırken iş gücü kaybı yaşayanlara iş göremezlik maaşı bağlanıyor!

Yaşanan iş kazaları sonucunda işgücü kaybının en az yüzde 10 ve üstünde olduğu durumlarda sigortalılara sürekli iş göremezlik maaşı ödenmektedir. Bu maaş halk arasında iş kazası maaşı olarak da bilinmektedir.

Sürekli iş göremezlik maaşı alanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında, maaşın bağlanması ardından çalışmaya devam edip edemeyecekleri gelmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Başvuruları

Bu maaşın alınabilmesi için kişilerin yaşadığı iş kazalarının SGK tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Vakanın iş kazası olması halinde kişilerin SGK’ya gelir başvurusunda bulunması gerekmektedir.

SGK Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrasında sigortalıların ikametine en yakın devlet ya da üniversite hastanesine sevki gerçekleştirilir ve rapor alınır.

Hastaneden gelen rapora göre iş göremezlik derecesinin yüzde 10 ve üstünde olması durumunda maaş bağlanmaktadır.

Sürekli iş göremezlik raporu koşullarının sağlanması halinde dilekçe, epikriz raporu, varsa işe ilk girişte istenen sağlık raporu yoksa olmadığına dair beyan, erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi ya da askerlik ile ilişik olmadığına dair belge, elinizdeki tüm adli tutanaklar ile işyerinizin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılabilmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Zaman Bağlanır?

SGK tarafından gerekli işlemlerin devam ettirilmesi 3-4 ay kadar sürmektedir. Başvuruların yapılması ardından başlayan süreç en geç 4 ay içinde sonlanmaktadır. Ödemeler ise iş göremezlik raporunun alındığı tarihten sonraki ilk ay başından itibaren yapılır.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Sorgulama

Sürekli iş göremezlik ödeneğinin sorgulanabilmesinde e-devlet sistemi kullanılmaktadır. SSK bünyesinde olanlar aşağıda yer alan kısımdan ilgili sayfaya gidebilirler;

BAĞKUR kapsamında olanlar ise aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresinden ilgili sorgulamayı yapabilirler;

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Maaşların kesilmesi durumu sigortalı çalışılması, vergi kaydı ya da çiftçilik kaydı açıldığında söz konusu olmamaktadır. Prim ödenmesine de devam edilerek emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Bu gelirin kesilebilmesi için iş göremezlik oranının yüzde 10’dan aşağı düştüğünün tespit edilmesi gerekmektedir. İlk aşamada yüzde 40 iş göremezlik oranı elde edilmesi ancak ilerleyen süreçte bu oranın yüzde 9’a inmesi halinde maaşlar kesilmektedir. Emekli olunması sonrasında da yüksek olan maaş tümüyle yatmakta, diğer maaş ise yarısı kadar ödenmeye devam etmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Kadar?

Maşların belirlenmesinde iş kazası tarihindeki brüt maaş ile iş göremezlik derecesi göz önünde bulundurulmaktadır. Bulunan ortalama kazancın 30 katı ise maaş olarak verilmektedir.

Diğer yandan sürekli iş göremezlik maaşı alanlar, maaş almaya devam ettikleri süreçte gelir üzerinden sağlık hizmeti almaktadırlar. Hem kendileri hem de ona bakanlar bu sigorta bünyesinde yer alırlar. Çalışmaya devam edebilmekte ve ikinci emeklilik hakkını alabilmektedirler. Ölmeleri halinde ise bağlanan maaş hak sahiplerine aktarılmaktadır.