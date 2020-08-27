Sigortalı çalışanların mazeret izinleri kaç gün?

Sigortalı çalışanların mazeret izinleri 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmekte ve emekli sandığı kapsamında çalışanların izinleri ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre düzenlenmektedir.

Mazeret İzni Nedir?

Sigortalı olarak çalışan ve devlet kapsamında çalışan memurlara senelik izin haklarının dışında mazeret izinleri de verilmektedir. Aşağıdaki kısımda çalışanların mazeret izinleri için geçerli nedenler sıralanmıştır.

Ölüm izni

Doğumdan kaynaklı babalık izni

Evlilik izni

Yukarıdaki kısımda yer alan durumlarda, henüz senelik izin hakkı doğmamış olan çalışanlar için de kısa süreli mazeret izni verilebilmektedir.

Ölüm İzni Kaç Gündür?

Memur Ölüm İzni Kaç Gündür?

SSK bünyesinde çalışmakta olan kişiler ölüm izni iş kanunu göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na bakıldığında anne, baba, kardeş ve çocuğun ölümü halinde 3 gün olarak verilmektedir. İşçilerin ölüm izinleri iş günü olarak değil gün olarak hesaplanmaktadır. Bu izinler senelik izin süresinden düşülmemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar için ölüm izni 7 gün olarak verilmektedir. Bu izin de senelik izin süresinden düşülmemekte ayrı olarak verilmektedir.

Evlilik İzni kaç Gündür?

Nikah izni süresi de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Sigortalı çalışanların evlilik izinleri memur izinlerine göre daha az olmaktadır. 3 gün olarak verilen işçi nikah izinleri, devlet memurlarında 7 gün olarak verilmektedir. Senelik izinden sayılmayan nikah izni mazeret izni kapsamında verilmektedir. Bu sürelerde işçilerin maaşların tam olarak ödenmektedir. Kadın çalışanların evlenmeleri halinde iş yerinde evlilik parasının verilmesi lazımdır. Memurlarda ise evlilik durumu olması halinde memurun amirinin bu izni vermesi zorunlu olmaktadır.

Babalık İzni Kaç Gündür?

Babalık izni iş kanunu kapsamında 5 gün olarak verilmektedir. İşçilerin evlat edinilmesi ya da eşinin doğum yapması halinde babalık izni 5 gün olarak verilmektedir. Doğumdan kaynaklı olarak işverenler işçilerin mazeret izinlerini vermek durumundadırlar. Bu izinler senelik izinden düşmemekle birlikte maaştan da kesinti yapılmamaktadır. Babalık izni memurlarda ise 10 gün olarak verilmektedir. Bu süre kimse tarafından daha fazla ya da daha az verilememektedir.