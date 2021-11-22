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Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?

Sağlık sigorta poliçelerinin pazarlamasından ve satışından sorumlu olan kişiye sigorta satış temsilcisi adı verilir. Peki sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler? İşte yanıtları...

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:05
Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?
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Sağlık sigortası veya hayat sigortalarının pazarlamasından ve satışından sorumlu olan kişiye sigorta satış temsilcisi adı verilmektedir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden pek çok insan sigorta satış temsilcisinin ne kadar maaş aldığını ve görevlerinin neler olduğunu merak ediyor. Peki sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?

Sigorta Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir sigorta satış temsilcisi ortalama olarak 3.280 TL maaş almaktadır. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir. 2021 yılı itibariyle sigorta satış temsilcileri en az 2.826 TL, en fazla ise 3.980 TL maaş almaktadır.

Sigorta Satış Temsilcisi Görevleri Neler?

Sigorta satış temsilcisi olarak çalışanların görevleri de iş arayan kişilerin gündeminde yer almaktadır. İşte sigorta satış temsilcilerinin görevleri:

 - Satış hedefini belirlemek,

- Potansiyel pazarı belirlemek,

- Satış kanallarını belirlemek,

- Rakip ürünlerini tanımak,

- Müşteri adaylarını belirlemek,

- Müşteri hakkında bilgi toplamak,

- Müşteri randevularını ayarlamak,

- Müşteriyle ilk teması kurmak ve tanışmak,

- Müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek,

- Ürün tanıtımı yapmak,

- Müşterinin sigortayla ilgili sorularına cevap vermek,

- Müşterinin risk faktörlerini belirlemek,

- Satış teklifini sunmak,

- Başvuru formunu doldurmak,

- Prim ödemelerini takip etmek,

- Hasar işlem ve ödemelerini takip etmek,

- Sigorta poliçesindeki değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapmak,

- Ürün özelliklerindeki gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini müşterilere bildirmek,

- Müşterilerle sosyal ilişkileri sürdürmektir.

Sigorta satış temsilcisi olarak iş hayatlarına devam etmek isteyenlerin görevleri bu şekildedir. Sigorta satış temsilcisi olmak isteyenlerin en az ortaöğretim (lise veya dengi) seviyesinde eğitim almış olmaları gerekmektedir. Bu işte çalışmak isteyenler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan sigorta satış temsilcisi iş ilanlarına göz atabilirler.


Son Güncelleme: 22.11.2021 16:05
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