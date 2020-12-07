Sigorta Kollarından Biri Olan EK 5 Tarım Sigortası Nedir?

Öncelikle aklınızdaki sorunun cevabını giderelim EK 5 ne demek? Ne işe yarıyor? SSK kapsamında sigorta ödemesi olan bir sigorta koludur EK 5. Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak yani gündelik veya mevsimlik işçi kapsamında çalışanların ilk olarak 01.03.2011 tarihinden itibaren geçerli olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen sigorta koludur. Peki EK 5 tarım sigortasının şartları nelerdir?

Ek 5 tarım sigortası için gereken şartlar?

01.03.2011 yılında ilk kez girmiş olan 6111 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek 5 ‘inci madde ile tarım ve ya orman işlerinde süreksiz çalışan işçilerin prim ödeyerek emekli olma hakları verilmiştir. Dolayısıyla ek 5 tarım sigortası kapsamında prim ödemesi de yapılması gerekiyor bunun için;

-Kanunen zorunluluk olan tarım veya orman işlerinde süreksiz yani gündelik, mevsimlik işlerde çalışmanız gerekmektedir.

- Ziraat Odası/İl ya da ilçe tarım müdürlüklerinde aktif çiftçilik kaydınızın da olmaması gerekiyor.

-Aktif vergi kaydınızın ya da şirket ortaklığı kaydınız yok ise EK 5 tarım sigortasına başvuruda bulunabilirsiniz.

EK 5 TARIM SİGORTASINI NASIL YAPACAKSINIZ

Tarım ve orman işlerinde hizmet amacıyla süreksiz çalışanlara ait giriş bildirgesinde öncelikle EK 5 tarım sigortası formu doldurulacak. Sonra muhtarlık tarafından daha sonra da kuruluş, il ve ilçe tarım müdürlüklerince onaylatılacaktır bu form. Daha sonraysa ikamet adresinizin olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurunuzu yapmanız gerekecektir. Ziraat odasından veya il-ilçe tarım müdürlüklerinde çiftçilik kaydınızın olmadığına dair elinizde belge olması ve kimlik fotokopisinin olması istenen belgelerdir. Bu belgeleri de SGK il ya da ilçe müdürlüklerine teslim edebilirsiniz. Evrakların tesliminden sonra SGK’dan gelecek form ile Ziraat ve Vakıfbank’a primlerinizi ödeyebilirsiniz.

EK 5 tarım sigortasını ödemezseniz ne olur?

İki aydan fazla ödenmez ise hem kendiniz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler sağlık sigortasından yararlanamaz. Ayrıyeten de faiz işlenir.