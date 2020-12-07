İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Sigorta Kollarından Biri Olan EK 5 Tarım Sigortası Nedir?

Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışan gündelik işçiler ve mevsimlik işçilerin isteklerine göre sigortalı olmaları için 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’na 2011 yılında eklenmiş olan EK 5 tarım sigortası nedir, nasıl yapılır ve başvuruları için neler gerekli olmaktadır? Sorularının cevaplarını arıyorsanız detayları haberimizde yer almakta.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:04
Sigorta Kollarından Biri Olan EK 5 Tarım Sigortası Nedir?
Takip Et:

Öncelikle aklınızdaki sorunun cevabını giderelim EK 5 ne demek? Ne işe yarıyor? SSK kapsamında sigorta ödemesi olan bir sigorta koludur EK 5. Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak yani gündelik veya mevsimlik işçi kapsamında çalışanların ilk olarak 01.03.2011 tarihinden itibaren geçerli olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen sigorta koludur. Peki EK 5 tarım sigortasının şartları nelerdir?

Ek 5 tarım sigortası için gereken şartlar?

01.03.2011 yılında ilk kez girmiş olan 6111 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek 5 ‘inci madde ile tarım ve ya orman işlerinde süreksiz çalışan işçilerin prim ödeyerek emekli olma hakları verilmiştir. Dolayısıyla ek 5 tarım sigortası kapsamında prim ödemesi de yapılması gerekiyor bunun için;

-Kanunen zorunluluk olan tarım veya orman işlerinde süreksiz yani gündelik, mevsimlik işlerde çalışmanız gerekmektedir.

- Ziraat Odası/İl ya da ilçe tarım müdürlüklerinde aktif çiftçilik kaydınızın da olmaması gerekiyor.

-Aktif  vergi kaydınızın ya da şirket ortaklığı kaydınız yok ise EK 5 tarım sigortasına başvuruda bulunabilirsiniz.

EK 5 TARIM SİGORTASINI NASIL YAPACAKSINIZ

Tarım ve orman işlerinde hizmet amacıyla süreksiz çalışanlara ait giriş bildirgesinde öncelikle EK 5 tarım sigortası formu doldurulacak. Sonra muhtarlık tarafından daha sonra da kuruluş, il ve ilçe tarım müdürlüklerince onaylatılacaktır bu form. Daha sonraysa ikamet adresinizin olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurunuzu yapmanız gerekecektir. Ziraat odasından veya il-ilçe tarım müdürlüklerinde çiftçilik kaydınızın olmadığına dair elinizde belge olması ve kimlik fotokopisinin olması istenen belgelerdir. Bu belgeleri de SGK il ya da ilçe müdürlüklerine teslim edebilirsiniz. Evrakların tesliminden sonra SGK’dan gelecek form ile Ziraat ve Vakıfbank’a primlerinizi ödeyebilirsiniz.

EK 5 tarım sigortasını ödemezseniz ne olur?

İki aydan fazla ödenmez ise hem kendiniz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler sağlık sigortasından yararlanamaz. Ayrıyeten de faiz işlenir.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek 5 Tarım SigortasıSGKTarım Ve Orman IşleriMuhtarlıkKanun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu

Popüler Haberler

Sigorta Kollarından Biri Olan EK 5 Tarım Sigortası Nedir?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor?
Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?
Altın ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 7 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Aralık 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 7 Aralık 2020 Pazartesi
Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro modelleri tanıtıldı! Huawei P40 modelleri teknik özellikleri ve fiyatları
Gelinim Mutfakta 20 Haziran Perşembe son puan durumu ve günün birincisi seçilen yarışmacı
Güvercin dizisi Kenan kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Ali Nuroğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yaralı Kuşlar Dizisi Neden Yok? Dizi Final mi Yaptı? Bitti mi? Yaralı Kuşlar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Garanti BBVA konut kredisi ödemelerini 3 ay erteledi!
2021 yılı yılbaşı yeni yıl hediye fikirleri ve önerileri
MEB ve ÖSYM hangi sınavlar ertelendi?
Hakmar Online alışveriş nedir, nasıl indirilir? Hakmar Online alışveriş indirme ve alışveriş yapma
2020 Aralık marketlerin açılış ve kapanış saatleri
Cepte ŞOK nedir, nasıl indirilir? Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.