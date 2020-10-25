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Sigorta hasar dosyası sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılır mı?

E-devlet üzerinden vatandaşlara hasar sorgulama hizmeti verilmektedir. Araçların hasar sorgulamasını yapmak isteyen kişiler sistem üzerinden kolayca birçok sorgulama işlemine ulaşabilmektedir.

25 Ekim 2020 Pazar 17:21
Sigorta hasar dosyası sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılır mı?
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Devlet tarafından birçok sorgulama işlemi e-devlet uygulamasından vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. E-devlet üzerinden sorgulama yapabilen insanlar için sigorta hasar sorgulama işlemleri de yapılabilmektedir. Sisteme giriş yapan kişiler kolayca sorgulamalarını gerçekleştirebilmektedir.

Sisteme giriş yapan kişiler kurumlar başlığına tıklayarak sigorta bilgi ve gözetim merkezi sayfasına girmelidir. Açılan sayfa trafik poliçe ve hasar bilgileri sorgulama seçeneğine tıklayarak araçlarına ait plakayı ilgili bölüme girmeleri halinde sorgulama işlemi yapabilmektedir.

Nasıl e-devlet şifresi temin edebilirim?

E-devlet şifresi her birey için ayrı olarak verilmektedir. E-devlet şifresine sahip olmayan kişiler PTT şubelerine giderek kendilerine ait e-devlet şifresi alabilmektedir. PTT tarafından edinilen şifreler için 2 TL bir ödeme gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Şifresini unutan kişiler birden farklı yol ile yeni şifre oluşturabilmektedir. Sisteme giriş yapan kişiler şifremi unuttum seçeneğini tıklayarak kimlik bilgileri doğrultusunda yeni şifre belirleme hakkına sahiptir. Sistem üzerinde kişilerin şifre belirleyebilmesi için, kişiye ait telefon numarasının sisteme kayıtlı olması gerekir. Bir diğer şifre belirleme işlemi için ise PTT’den yeni şifre alınmalıdır.

118 90 çağrı merkezi üzerinden hasar dosyası sorgulama

118 90 çağrı numarasını arayarak hasar sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kişiler numarayı aradıktan sonra hasar sorgulamak istediklerini belirtmeleri halinde gerekli sorgulama işlemine kolayca ulaşabilirler. Bu sorgulama için araç plakası ve şasi numarası gibi bilgilerin çağrı merkezindeki çalışana söylenmesi gerekir. Çağrı merkezi üzerinden yapılan sorgulamalar için kişilerden 4,25 TL ödeme alınmaktadır. Türk Telekom hattını kullananlar ise 4,75 TL hizmet bedeli öder.

Sigortam360 ile hasar dosyası sorgulama

Sigortam360 adlı intenet sitesi üzerinden de araç hasar sorgulaması yapılabilmektedir. Şirket tarafından verilen hasar sorgulama hizmeti için kişiler 5 TL ödeyerek bu hizmetten yararlanabilmektedir. Araca ait her türlü sorgulama işleminin gerçekleştirildiği sistemden araçla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Sigorta Hasar SorgulamaE-devlet
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