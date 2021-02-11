Sigara satışı hangi öarketlerde, neden yasaklandı? Sigara satış yasağı marketlerde ne zaman başlıyor?

Ticaret Bakanlığı marketlerde satılan ürünlere ilişkin yeni düzenleme hazırlıyor. Söz konusu yeni düzenleme kapsamında sigara satışının yasaklanabileceği gündeme geldi.
Sigara satışı yasaklandı mı?
Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi kapsamında sigara satışı yasaklanacak. Yeni düzenleme kapsamında bakanlığın izni olan yerlerin dışında hiçbir yerde sigara satışı yapılmayacak. Sigara satışı başlıca büyük market zincirlerinde yasaklanacak. Böylece küçük esnaf ve marketlerin zorlu pandemi döneminde kazançlarının düşmemesi sağlanacak. Sigara satışları küçük market ve esnaflarda gerçekleştirilecek.
Yeni düzenleme kapsamında büyük market zincirleri Pazar günleri saat 11:00’den önce açılmayacak.
Son Güncelleme: 11.02.2021 17:23