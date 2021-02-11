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Sigara satışı hangi öarketlerde, neden yasaklandı? Sigara satış yasağı marketlerde ne zaman başlıyor?

Sigara satışı hangi marketlerde, neden yasaklandı ve sigara satış yasağı marketlerde ne zaman başlıyor soruları merak ediliyordu. Ticaret Bakanlığı sigara satış yasağına ilişkin detayları açıkladı.

11 Şubat 2021 Perşembe 17:23
Sigara satışı hangi öarketlerde, neden yasaklandı? Sigara satış yasağı marketlerde ne zaman başlıyor?
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Ticaret Bakanlığı marketlerde satılan ürünlere ilişkin yeni düzenleme hazırlıyor. Söz konusu yeni düzenleme kapsamında sigara satışının yasaklanabileceği gündeme geldi.

Ülkemizde son yıllarda sigara tüketimi giderek artmaya başladı. Yetkililer bu duruma karşı önlemler alarak sigara tüketimini kontrol altına almak istiyor. Son yıllarda sigaraya yönelik birçok yasak ve düzenleme getirilmişti. Son olarak Ticaret Bakanlığı yeni satış düzenlemesiyle sigara satışının da kontrol altına alınmasını sağlayacak. Yeni düzenleme kapsamında her markette sigara satışı yapılmayacak. Sigara satışı yapılacak olan yerlerinde çok yakında açılması bekleniyor. İzin verilen yerlerin dışında sigara satışına izin verilmeyecek. Bu kapsamda sigara satışı yapacak yerlerin sayısında da azalma olacak.

Sigara satışı yasaklandı mı?

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi kapsamında sigara satışı yasaklanacak. Yeni düzenleme kapsamında bakanlığın izni olan yerlerin dışında hiçbir yerde sigara satışı yapılmayacak. Sigara satışı başlıca büyük market zincirlerinde yasaklanacak. Böylece küçük esnaf ve marketlerin zorlu pandemi döneminde kazançlarının düşmemesi sağlanacak. Sigara satışları küçük market ve esnaflarda gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında büyük market zincirleri Pazar günleri saat 11:00’den önce açılmayacak.



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
SigaraSatıiYasak
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