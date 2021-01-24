Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi

Üzücü olay bugün sabah saatlerinde Denizli Pamukkale ilçesinde yaşanadı.

Gelen bilgiyer göre ilçede yaşayan ve psikolojik problemleri olan 26 yaşındaki Volkan Ş. sigara alabilmek için annesinden para istedi. Anneni red cevabı vermesine sinirlenen Volkan Ş. eline geçirdiği bıçakla sağa sola saldırmaya başladı ve annesinin üzerine doğru yürüdü.

23 YAŞINDAKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Olayı gören 23 yaşındaki kardeş Yasin Ş. ise annesini korumak için koşturdu. Volkan Ş.nin salladığı bıçak talihsiz gencin kalbine isabet etti ve Yasin Ş. kanlar içinde yere yığıldı. Bu esnada olanları göre baba İlhan Ş. koştu ve yaralı oğlunu kucağına alıp sokağa kadar çıkardı.

Olanları gören komşuların ihbar etmesiyle eve hemen 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Yasin Ş.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede acil olarak ameliyata alınan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.'yi gözaltına alarak emniyete görüntü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.