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Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi

Denizli Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda 26 yaşındaki Volkan Ş. isimli genç annesinden sigara parası istedi. Annesinden red cevabı alan genç elinde bıçakla annesini kovalarken araya giren kardeşini kalbinden yaralandı. Kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24 Ocak 2021 Pazar 18:15
Sigara parası için kardeşini öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi izledi
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Üzücü olay bugün sabah saatlerinde Denizli Pamukkale ilçesinde yaşanadı.

Gelen bilgiyer göre ilçede yaşayan ve psikolojik problemleri olan 26 yaşındaki Volkan Ş. sigara alabilmek için annesinden para istedi. Anneni red cevabı vermesine sinirlenen Volkan Ş. eline geçirdiği bıçakla sağa sola saldırmaya başladı ve annesinin üzerine doğru yürüdü.

Olayı gören 23 yaşındaki kardeş Yasin Ş. ise annesini korumak için koşturdu. Volkan Ş.nin salladığı bıçak talihsiz gencin kalbine isabet etti ve Yasin Ş. kanlar içinde yere yığıldı. Bu esnada olanları göre baba İlhan Ş. koştu ve yaralı oğlunu kucağına alıp sokağa kadar çıkardı.

23 YAŞINDAKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Olanları gören komşuların ihbar etmesiyle eve hemen 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Yasin Ş.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede acil olarak ameliyata alınan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.'yi gözaltına alarak emniyete görüntü.

 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkale
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