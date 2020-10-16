Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çevre Komitesinde çevre kurumlarının kurulmasına ilişkin bazı kanunlarda değişiklik önerilerini gözden geçirmiş ve bu toplantıda sigara paketleri ve pillerin depozito uygulaması gelmesi için önerilen yönetmelikleri tartışmıştır.

"DEPOZİTO SİSTEMİNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kongre Çevre Kurulu'na önümüzdeki dönemde depozito uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Birpınar konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki dönemde AVM de depozito için makineler kullanacağız. Türkiye'de kullanılmış olan pillerin sadece % 5'i bile geri toplanamamaktadır, bu sebepten dolayı depozito uygulaması gelebilir. Çok ileri gidiyoruz, sigara kutularına bile bu uygulama uygulanabilir. Türkiye'de her gün 15 milyon sigara tüketildiği için hepsi israf ediliyor. Her yıl yaklaşık 6 milyar sigara kutusu olmaktadır, bu nedenle depozito sistemine geçmeyi umuyoruz.