Sigara istediler, vermeyince bıçakladılar ve parasını gasp ettileri

Kan donduran olay saat: 20.30 sularında İstanbul Sultangazi ilçesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Mahmut Kattab (22) gece 20.30 sularında sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belli olmayan 2-3 kişi tarafından yolu kesildi ve kendisinden sigara vermesi istendi. Kattab, ret cevabı verince, şüpheli 3 kişi 22 yaşındaki genci tartaklamaya başladı ve bıçaklayarak cebindeki paralarını aldı. Zanlılar kısa süre içinde kayıplara karıştı.
Suriyeli genç olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 13.03.2021 22:47