Sigara istediler, vermeyince bıçakladılar ve parasını gasp ettileri

Kan donduran olay saat: 20.30 sularında İstanbul Sultangazi ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Mahmut Kattab (22) gece 20.30 sularında sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belli olmayan 2-3 kişi tarafından yolu kesildi ve kendisinden sigara vermesi istendi. Kattab, ret cevabı verince, şüpheli 3 kişi 22 yaşındaki genci tartaklamaya başladı ve bıçaklayarak cebindeki paralarını aldı. Zanlılar kısa süre içinde kayıplara karıştı.

Bir süre kaçan zanlıların arkasından koşan Suriyeli genç yere yığıldı ve yardım istedi. Mahmut Kattab'ı yaralı halde bulan vatandaşlar durumu hemen polise ve 112 sağlık personeline bildirdi. Ekipler kısa süre içinde olay yerine ulaştı.

Suriyeli genç olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.