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Sıfır araçları taşıyan Tır alev aldı, 7 otomobil kül oldu

Antalya Isparta arasında yolda seyir halinde olan sıfır araçları taşıyan tır henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa süre içinde yanan tırın üzerindeki 7 otomobilde kül oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 20:05
Sıfır araçları taşıyan Tır alev aldı, 7 otomobil kül oldu
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Yüreklerin ağza geldiği yangın olayı Antalya Isparta arasında ki karayolunda meydana geldi.

Antalya Isparta arasındaki karayolunda seyir halinde olan ve üzerinde sıfır otomobilleri taşıyan Tırın sürücüsü tırdan alevlerin çıktığını gördü. Bu olaydan soonra İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü tırını hemen durdurdu ve olayı hemen itfaiyeye ihbar etti.

7 araç kül oldu

İhbarın alan ekipler kısa içinde olay yerine ulaştı ve alevleri uzun süren çalışma sonrasın söndürdü. Yapılan incelemede tır ile birlike üzerindeki 7 adet sıfır aracında küle döndüğü tespit etti.

Yaşanan yangın olayı sebebiyle karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler yangın olayıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
TırTır YangınıSıfır Araçlar Yandı
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