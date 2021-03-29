Sıfır araçları taşıyan Tır alev aldı, 7 otomobil kül oldu

Yüreklerin ağza geldiği yangın olayı Antalya Isparta arasında ki karayolunda meydana geldi.
Antalya Isparta arasındaki karayolunda seyir halinde olan ve üzerinde sıfır otomobilleri taşıyan Tırın sürücüsü tırdan alevlerin çıktığını gördü. Bu olaydan soonra İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü tırını hemen durdurdu ve olayı hemen itfaiyeye ihbar etti.
7 araç kül oldu
Yaşanan yangın olayı sebebiyle karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler yangın olayıyla ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 29.03.2021 20:05