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Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri

2020 model sıfır araçların bazılarına ÖTV indirimi kapsamında 50.000 TL indirim uygulandı. İndirim uygulanan araçlar arasında Corolla, Civic, Egea gibi çok tercih edilen modeller de yer alıyor.

08 Aralık 2020 Salı 14:57
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
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Sıfır araçların piyasada oldukça az olması ve yüksek fiyatlara sahip olması araç sahibi olmak isteyen vatandaşların otomobil almasına engel oluyordu. Özel Tüketim Vergisine yapılan indirimle beraber pek çok araba 50.000 TL indirimle satışa sunuldu. İndirimler 2020 model olan araçlar için geçerli. Peki 50.000 indirimle satın alınabilecek yeni model araçlar hangileri?

HONDA CIVIC 1.6 ELEGANCE

Honda Civic 1.6 Elegance modelinin benzinli versiyonu 50.000 TL indirim uygulanacak.

SKODA SCALA 1.0 ECOTSI DSG

FORD PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST

Ford’un Puma modelinin manuel vitesli ve benzinli versiyonu 50.000 TL indirimli olarak satışa sunulacak.

SEAT ARONA 1.0 ECOTSI DSG

FIAT EGEA STATION VAGON

Fiat Egea’nın station 1.6 dizel versiyonu 50.000 TL indirimli olarak satın alınabilinecek.

OPEL ASTRA HATCHBACK 1.2

Opel Astra’nın 1.2 benzinli modeli 50 bin TL indirimli olacak.

FORD FOCUS 1.5

Ford Focus 1.5 modeli otomatik vitesli şanzımana sahip ve benzinli modeli ile indirimli satın alınabilecek.

RENAULT MEGANE 1.3 TCE EDC

TOYOTA COROLLA HATCHBACK

 

PEUGEOT 308 1.2 EAT8

Peugeot 308 1.2 EAT8 modeli benzinli ve otomatik seçenekleri ile indirimli ürünle satışa sunulacak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 14:57
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Anahtar Kelimeler:
OtomobilAraçIndirim
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