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Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?

Ülkemizde artan kadına şiddet olaylarından sonra vatandaş “Şiddete uğrayan kadın nereye başvurmalı?” sorusuna cevap arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, “Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?” sorularının cevabına ulaşarak bu konuda bilinçlenebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 20:01
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
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Şiddet maduru olan ya da risk altında bulunan kadınlarımızın böyle durumlarda başvuracakları kurum ile kuruluşlar şunlardır;

  • Adli makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
  • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
  • Polis Merkezi
  • Sağlık Kuruluşları
  • Valilik ve Kaymakamlıklar
  • Jandarma Karakolu

Kadına yönelik acil telefon numaraları

  • ALO 155 Polis İmdat
  • ALO 156 Jandarma İmdat
  • 112 Acil Çağrı Merkezi
  • GELİNCİK HATTI 444 43 06
  • ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7/24 ücretsiz olarak hizmet veriyor)

Kadına yönelik şiddet ihbar mobil uygulaması

Kadın Destek Sistemi (KADES)

Kadınlara danışma, sığınma evi ile maddi yardım desteği veren kurumlar

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık)
  • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
  • ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7/24 ücretsiz hizmet veriyor)
  • Belediyeler (Sığınma evi ile konukevi hizmetleri, destek ile danışmanlıklar, ayni ve maddi yardımlar)
  • Valilikler ile kaymakamlıklar
  • ALO 144 Sosyal Yardım Hattı
  • Sosyal Hizmet Merkezleri
  • Sivil Toplum Örgütleri (Sığınma evi ve konukevi hizmetleri, destek ile danışmanlıklar, ayni ve maddi yardımlar)
  • Barolar ile Baroya Bağlı Kadın Hakları Merkezleri

6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu

6284 sayılı kanunun amacı; kadın, çocuk, aile üyeleri ile tek taraflı takip mağdurlarının şiddete karşı korunmasıdır.

6284 sayılı kanunun korumasından kimler yararlanabiliyor?

  • Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olanlar,
  • Mahkeme tarafından ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkına sahip ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşamakta olan aile bireyleri,
  • Aile içinde şiddet gören eş ile çocuklar ve aynı evden yaşan diğer aile fertleri yararlanabiliyorlar.

Şiddete maruz kalan kadın nereye başvurabilir?

  • Polis Merkezi’ne
  • Jandarma Karakolu’na
  • Valilikler ile Kaymakamlıklar’a
  • Cumhuriyet Başsavcılığı’na

     

  • Aile Mahkemesi Hakimliği’ne başvurabilirler.

Başvuru masrafları ne kadardır?

Başvuru yapıldığı zaman kanun gereği herhangi bir ücret talebi olmamaktadır.

Şiddet mağdurları için verilebilecek tedbir kararları neler?

  • Hakimler; koruma altına alınacak kişinin çalışma yerini değiştirmek ve korunacak kişi evli ise ortak yaşadıkları evden başka bir yaşama yerine belirleyebilirler.
  • Hayati tehlike olduğu durumlarda, şiddete maruz kalan kişiler geçici olarak koruma altına alınabiliyorlar.
  • Vali ile kaymakam, koruma altında olan bireylerin çalışma hayatına katılımlarını teşvik edebilmek için çocuklarına gündüz bakım merkezleri sağlayabiliyorlar.
  • Türk Medeni Kanunu şartlarının varlığında ve talep olduğunda tapu kütüğüne aile ikamet şerhi yazılabiliyor.
  • Hakimler; şiddet mağduru olan kişinin bilgilendirilmiş rızası doğrultusunda, kimlik değişikliği ile diğer ilgili bilgi ve belgelerin değişmesi hükmünü verebilirler.
  • Şiddet mağduru kişi talep ettiğinde şiddete maruz kalan kişi ile çocuklarına uygun barınma yerleri temin edilebiliyor.
  • Vali ile kaymakam, gerekli gördüklerinde şiddete maruz kalan kişiye geçici olacak şekilde maddi yardım sağlanması kararı verebiliyorlar.

Tedbir kararı ne kadar geçerli oluyor?

Verilen tedbir kararı ilkinde maksimum 6 ay geçerli oluyor. Şiddetin tekrarlandığı durumlarda, yeni tedbir kararına başvuru yapılabiliyor.

Tedbir kararına uyuluyor mu uyulmuyor mu nasıl denetleniyor?

Tedbir kararının denetlenmesi polis ya da jandarma tarafından yapılıyor. Bu denetleme doğrultusunda polis, haftada bir şiddet mağduru ile çocuklarının yaşadığı eve giderek kişinin 1. dereceden yakınlarıyla iletişim kuruyor, komşulardan bilgi alıyor. Hakimin verdiği kararın dışında, uyarı kararlarının uygulanışını izlemek adına teknik araçlar ile yöntemler de kullanılmakta.

Tedbir kararına uyulmadığında ne oluyor?

Şiddet uygulamış olan ya da uygulamaya meyilli olan kişi, tedbir kararına uymazsa 3 ya da 10 gün arasında hapis cezası alıyor. Uyarı kararının gerekleri ihlal edildiğinde her tekrar için, zorlama hapis süreci 15 ya da 30 gün oluyor. Bu yaptırımların para cezasına çevrilmesi ya da ertelenmesi söz konusu değildir.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde hangi hizmetler veriliyor?

Bu merkezde şiddete maruz kalan kişilere; psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal danışmanlık hizmetleri veriliyor. Merkezler, 7/24  hizmete açıktır.

Kadınlar için barınma hizmeti bulunuyor mu?

Kadın konuk evleri, şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan kadınlara refakatçileri ile beraber geçici olarak barınma hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde bu hizmet; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan kadın konuk evleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca veriliyor.

Kadın sığınma evleri; güvenli bir barınmanın yanında, kadınlar ile çocuklara güvenlik, danışmanlık, psikolojik destek, hukuki destek, tıbbi destek, eğitim desteği, kreş, mesleki eğitim kursları gibi destekleri de vermektedir.

Kadın konukevlerinde kalma süresi nedir?

Kadın konukevlerinde altı ay kalınabiliyor. Gerekli görüldüğünde bu süre uzatılıyor. 0 – 18 yaş arasındaki kız çocukları ile 0 – 12 yaş arasındaki erkek çocukları anneleriyle beraber konukevlerinde kalabiliyorlar. 12 yaşın üstünde olan erkek çocuklar, gereken değerlendirmeler yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumlara yerleştirilmekte.

Kadın konukevlerinde hangi hizmetler veriliyor?

  • Güvenli barınma
  • Güvenlik
  • Danışmanlık
  • Psikolojik destekler
  • Hukuksal destekler
  • Tıbbi destekler
  • Harçlık
  • Mesleki eğitim kursu

Kadına yönelik şiddet durumunda hangi adli yardımlar yapılıyor?

Avukat ihtiyacı varsa ancak kişi avukat ücretini ödeyemeyecek durumda ise, Baro tarafından ücretsiz olarak avukat ataması yapılıyor. Ancak bu hizmetten yararlanılması için bireyin maddi durumunun yetersiz olması gerekiyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:01
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