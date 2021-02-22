Şiddete maruz bırakılan kadınlar ne yapmalıdır?

Kadınlara uygulanan şiddetin büyük bir artışa geçtiği bu zamanlarda bu iğrenç durum ile karşılaşan kadınlar nasıl davranacaklarını, ne gibi adımlar atacağını maalesef bilmemekte. Şiddete maruz bırakılan kadınların, yaşadığı sıkıntılardan kurtulması adına devletin sunduğu desteklerden yararlanması mümkündür.

Kadına uygulanan şiddet ne?

Kadınlara uygulanmakta olan şiddet, bir karşı cinsin, yani erkeğin kadına fiziksel, ekonomi açısından, psikolojik ve cinsel anlamlarda zarar vermesini, işkence etmesini temsil eden bir durum olmaktadır. Uygulanan bu şiddetten sonra kadın; özgürlüğüne uygulanan kısıtlama, uygulanan tehditler ve en kötüsü ölüm ile karşı karşıya gelmesiyle sonuçlanmaktadır.

Şiddet görmekte veya şiddet görme riski altında hisseden kadınlarımızın kendisini koruması için başvuru yapabileceği birden fazla kurum ve kuruluş bulunuyor. Bu kuruluşların aracılığında, yaşanmış şiddet veya yaşanabilecek şiddetin önüne geçilebilecektir.

Şiddete maruz bırakılan kadınlar ne yapmalı?

Şiddet gören veya kendini şiddet göre riski altında hisseden kadınların bu şiddetin önüne geçmesi için birtakım adımlar bulunur. Bu adımların atılması ile yaşanan şiddetten kurtulabilecek ve tekrar özgürlüğüne kavuşabilecektir. Şiddet görmekte olan bir kadının öncelik ile belirli kurum ve kuruluşlara başvuru yapması gerekmektedir. Bu kuruluşlara başvuru kolayca yapılmaktadır.

Şiddet gören kadınların başvuru yapması gereken kurum ve kuruluşları şöyle sıralayabiliriz;

• Kaymakamlık, Valilik,

• Polis Merkezleri,

• Jandarma Karakolları,

• Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri),

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/ İlçe Müdürlükleri,

• Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri,

• Sağlık Kuruluşları,

• Acil telefon hatları,

• ALO 155 Polis İmdat,

• ALO 156 Jandarma İmdat,

• ALO 183 Sosyal Destek Hattı ( 7/24 ücretsiz hizmet vermektedir)

• 112 Açıl Çağrı Merkezi,

• Gelincik Hattı 444 43 06,

• Şiddet İhbar Mobil Uygulaması,

• Kadın Destek Sistemi (KADES),

Şiddet gören kadınlar bunu nasıl belgeleyebilir?

Şiddet görmüş olan kadınlar, kurum ve kuruluşlara başvurusunun ardından gördüğü bu şiddeti belgelendirmelidir. Yapılması gereken ise herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek kısa bir muayeneden geçmektir. Fiziksel bir muayeneden hemen sonrasında belge verilecektir. Bu belgeleri alma işlemleri de çok kısa sürmektedir.

Şiddete maruz bırakılan kadınların sığınma desteği ile maddi destek alması için nereye başvuruda bulunması gerekmektedir

Şiddete maruz bırakılan kadınlar, bu durum için öncelikle sağlık kuruluşlarına giderek gördükleri şiddeti belgelendirmeli, sonrasında ise maddi destekten ve sığınmadan yararlanmak için başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapılacak yerler ise;

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Konuk evi hizmetinden, destek ve danışmanlıklardan yararlanmak için)

• Şiddet önleme ve izleme merkezleri,

• Sosyal Hizmetler Merkezleri,

• ALO 183 Sosyal Destek Hattı(7/24 ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir),

• Sivil Toplum Örgütleri Sığınma Evleri/Konukevleri, Destek ve Danışmanlık,

• Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları Merkezi,

• Belediyeler (Sığınma evi/Konukevi Hizmetleri, Destek ve Danışmanlıklar, Ayni- Maddi yardım,

• Valilik ve Kaymakamlık,

• ALO 144 Sosyal Yardım Hattı.

Şiddete maruz bırakılmış kadınları korumaya alan ve şiddeti önlemek üzerine düzenlenen kanun hangisidir?

Şiddete maruz bırakılan kadınların korunabilmesi ve şiddetin önlenmesi için düzenlenen kanun, şiddet gören mağdur kadının ve çocuklarının korunması için düzenlenen bir kanun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kanunun temel olarak amaçladığı, kadınların şiddetten korunması ve tek taraflı olarak takip mağduru olacakların yaşayabileceği sorunlu duruma karşılık korumalar.

Şiddete maruz bırakılan kadının korunması ve söz konusu şiddetin önüne geçilmesi için kanunun kapsamakta olduğu bireyler;

• Aile içinde şiddete maruz bırakılan eş ve çocuklarla aynı çatının altında yaşan diğer aile bireyleri(akrabalar),

• Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları,

• Mahkeme tarafından ayrılık kararı verilen ya da yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evliliklerini sürdürmelerine rağmen fiilen ayrı yaşamakta olan aile bireyleri.

Şiddet gören kadınlar yaptığı başvuru ve şikayetlerde herhangi bir ücret öder mi?

Şiddete maruz bırakılan kadının başvuru ve şikayetlerinde talep edebileceği adli destekler karşısında herhangi bir ücret ödemesi istenmeyecektir.

Şiddete maruz bırakılan kadınların yaptıkları başvuru ve şikayetlerin hepsi kesinlikle ücretsizdir ve bu devlet tarafından sunulmakta olan bir hizmettir. Bu sebeplerden dolayı şiddete maruz kalan kadınların bu durum karşısında yasal destek alması durumunda herhangi bir kaygı hissetmesine gerek yoktur.