Sicil affı bekleyene kötü Vergi borçları yapılandırması bekleyene müjde gibi haber!

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte sicil affı bekleyenlere kötü haber verilirken SGK borçları ve vergi borcu olanlara müjdeli haber geldi. Muş yaptığı açıklamalarda ‘SGK borçları ve vergi yapılandırmaları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Düzenlemeler tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilecek. Sicil affı ile ilgili bir çalışmamız yok.’ Açıklamalarında bulundu.

Kısa çalışma ödeneği konusunda açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyeleri üzerine ele aldıklarını ve yürürlüğe girdiğini belirtti.

Sicil affı çalışması yok

Öte yandan vergi veolan vatandaşlar için yapılandırma sürecine gideceklerini, pandemi sürecinde böyle bir çalışmanın çok faydalı olduğunu belirten Muş, Sicil affı konusunda olumsuz konuştu.

Sicil affı gelecek mi sorusunun sıklıkla sorulması üzerine Mehmet Muş, gündemlerinin sadece vergi ve SGK borcu olduğunu sicil affı konusunda herhangi bir görüşme veya çalışma yapılmadığını belirtti.