Sıcaklarda serinletecek en iyi 5 buharlı vantilatör modelleri

Yaz aylarıyla birlikte kavurucu sıcaklar geldi. Yaz aylarına geldiğimizden dolayı ülke genelinde olağanüstü sıcaklar baş gösterdi. Sıcaklardan bunalan vatandaşlarımız serinlemenin yollarını arıyor. Sıcaklarda sizi serinletecek en iyi 5 buharlı vantilatör modeli açıklandı.

Yazın sıcağında serinlemek adına en çok tercih edilen ürünlerin başında vantilatörler gelmektedir. Buharlı vantilatörler daha çok serinlettiği için daha fazla tercih ediliyor. Vantilatör fiyatları 300 TL ile 2000 TL arasında değişmektedir.

En İyi 5 Buharlı Vantilatör Markası

Raks F16 Oli Buharlı Vantilatör

Esty V48004B01 Buharlı Vantilatör

Alf SSIV102 Buharlı Vantilatör

Airking Cool Buharlı Vantilatör

UFO ATSFI – 01 Buharlı Vantilatör

Raks F16 Oli Buharlı Vantilatör

Kavurucu sıcaklarda insanların en çok tercih ettiği vantilatörler arasında yer almaktadır. 3 hız kademesine sahiptir. 1 buçuk litre haznesi bulunmaktadır. Ayrıca yükseklik ayarı da mevcuttur. Uzaktan kumanda sayesinde vantilatörü kontrol edebilirsiniz. Bu model enerji tasarruflu modeller arasında yer almaktadır. Olumsuz özelliği olarak ağır ve sesli çalışıyor olmasıdır.

Esty V48004B01 Buharlı Vantilatör

Alf SSIV102 Buharlı Vantilatör

Bu sıcaklarda en çok tercih edilen buharlı vantilatörler arasında yer alıyor. 3 hız kademesine sahiptir ve 1.8 litre buhar haznesi bulunmaktadır. Yükseklik ayarı vardır. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir bir cihazdır. Fiyatı da oldukça uygundur. Sineksavar panelinin yanında dokunmatik ekranı da bulunmaktadır. Kaba tasarımı ise olumsuz özelliğidir.

Yaz sıcaklarında ferahlatacak buharlı vantilatör modelleri arasındadır. 3 hız kademesine sahip olan vantilatörün 1 litre buharlı haznesi vardır. Yükseklik ayarına sahiptir ve uzaktan kumanda sayesinde kontrol edilebilmektedir. Dokunmatik paneli vardır ve çok sessiz bir cihazdır. Haznesinin küçük olması olumsuz özellik olarak nitelendirilmektedir.

Airking Cool Buharlı Vantilatör

Bu sıcaklarda sizleri en çok serinletecek olan modeller arasındadır. 3 hız kademesi mevcuttur. 1.5 litre buhar haznesine sahiptir. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebildiği gibi yükseklik ayarı da mevcuttur. Tekerlekli ayakları ve yüksek motor gücü vardır. Sesli çalışması ve ağır olması olumsuz özellikleridir.

UFO ATSFI – 01 Buharlı Vantilatör

Sıcaklarda en çok kullanılan buharlı vantilatörler arasında yer alan UFO ATSFI – 01 Buharlı Vantilatör modeli, şimdiye kadar en çok kullanılan en iyi 5 vantilatör arasında kendisine yer buldu. 3 hız kademesi vardır. Uzaktan kumandası ve yükseklik ayarı vardır. Ayrıca dokunmatik paneli sayesinde kolay kullanım imkanı sunmaktadır. Dokunmatik panelinde hazne göstergesi bulunduğu gibi tekerlekli ayakları da vardır. Sesli çalışması da olumsuz özelliği olarak değerlendiriliyor.