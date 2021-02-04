Show Tv haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Şikayet ve ihbarlarını iletmek isteyen kişiler Show TV İhbar Hattı telefon numarası ile ya da Whatsapp İhbar Hattı numarası ile iletebilirler. Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasını istediğiniz konuları whatsapp ihbar hattı ile Show V’ye ileterek yayınlanmasını gerçekleştirebilirsiniz. İhbar hattı site içerisinde “Whatsapp İhbar” butonu şeklinde yer almaktadır. O buton aracılığı ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Show TV’nin whatsapp ihbar hattı 2020 yılında faaliyete geçmiştir. Yeni yılda da bu hizmete devam etmektedir. İsteyenler numara c-aracılığı ile isteyenler de web sştesi ya da uygulama aracılığı ile ihbarlarını iletebilir.

Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasını istediğiniz konuları 0536 266 90 00 numaralı whatsapp ihbar hattına iletebilirsiniz.