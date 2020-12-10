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Show Haber, SABİM, Esra Erol, A Haber, Fox, Müge Anlı, CİMER Güncel Whatsapp ihbar telefon numaraları

Whatsaap ihbar hatları pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Haberler başta olmak üzere pek çok kuruma ait ihbar hatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Show Haber, SABİM, Esra Erol, A Haber, Fox, Müge Anlı, CİMER en fazla merak edilen ihbar hatları olurken haber ajansları da araştırılıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:58
Show Haber, SABİM, Esra Erol, A Haber, Fox, Müge Anlı, CİMER Güncel Whatsapp ihbar telefon numaraları
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Ülkemizde haberler günün en fazla izlenen içerikleri olurken haber niteliği taşıyan haberler gelişen teknoloji ile birlikte artık vatandaşlar tarafından haber kanallarına iletilebilmektedir. İHA, DHA ve AA başta olmak üzere büyük haber ajanslarının yanı sıra A Haber, Show Haber, ATV, Kanal D Haber, Fox Haber gibi televizyon kanallarının Whatsaap iletişim numaraları sayesinde haberler iletilebiliyor.

Vatandaşlar ise haber kanallarının Whatsaap iletişim numaralarını araştırmaya başladı. Kayıp, ihbar, trafik ve sokak görüntülerinin iletilebildiği iletişim numaraları araştırılıyor.

Kurumların ihbar hatları

CİMER İhbar Numarası: 150

Corona Virüs İhbar Numarası: 184

Anadolu Ajansı (AA) WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0 536 866 3899

İhlas Haber Ajansı (İHA) WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0506 889 8877

Demirören Haber Ajansı (DHA) WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0533 911 4040

Star Tv WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0 542 800 8080

Haber 7 İhbar Numarası: 0 552 017 0707

Show Haber WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0536 266 9000

A Haber WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0505 188 1000

Sözcü WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0549 718 1010

Kanal D Haber WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0 530 930 0491

Fox Haber WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0 542 370 4545

CNN Türk WhatsApp İhbar Hattı Numarası: 0530 918 6918

Müge Anlı Tatlı Sert: 0535 663 5252

Esra Erol'da İhbar Numarası: 0 545 746 2525

Orman Yangın İhbar acil numarası: 177

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:58
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Anahtar Kelimeler:
WhatsaapIhbar Hatları
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