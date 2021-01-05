SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları

Çalışan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren müjdeler gelmeye devam ediyor. Başvuruda bulunan herkes şartları karşılıyorsa bu ödenekten faydalanabilecek. Belirtilen zaman içerisinde başvurulması önemlidir. Eğer başvuru zamanını kaçırırsanız bu ödenekten faydalanabilmek mümkün değildir.

SGK çalışmalarına devam ederken, raporlu olduğu dönemde çeşitli nedenlerle vatandaşlara iş göremezlik ödeneği verilecek. Ödemeden yararlanabilmek için istirahat raporu alınması gerekmektedir.

Ancak bazı vatandaşlar, başvursalar bile 90 günlük çalışma koşullarını sağlayamazlarsa rapor parası almaya hak kazanamayacaklar. Aynı zamanda ödenek, evde karantina da olan çalışanlar için de geçerlidir. Asgari ücretle çalışanlar için ise dinlenme süreleri boyunca istirahat döneminde 65 lira ödeniyor.

90 gün detayı

Bu süre içinde sigortalı olarak çalıştıkları sırada hastalanan, doğum izninde olan ve rapor edildiğinde iş kazası veya meslek hastalığı geçiren SGK vatandaşlarına geçici iş göremezlik ödeneği sunar. Bu ödemeler aynı zamanda rapor parası olarak da bilinir.

Geçici iş göremezlik ödeneği almak isteyen vatandaşların, başvuruları başladığında sigortalılık durumlarını sonlandırmamış olmaları gerekir. Diğer bir deyişle, devam etmek için bir hizmet süresi gereklidir. Vatandaşların iş göremezlik döneminden önceki yıl içinde en az 90 gün kısa süreli de olsa sigorta primi beyan etmeleri gerekmektedir.

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödeneği, bildirilen süreçler için sigortalı vatandaşlara verilecek. Devlet tarafından vatandaşlara verilen ödenek miktarı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sabit tedaviler için brüt ücretin yarısı

Ayakta tedavide brüt maaşın 3’te 2’sini oluşturur.

Bu zor günlerde, asgari ücretli işçi, sağlık nedenleriyle üç gün hastanede yattıktan sonra evde dinlendiyse, İş göremezlik ödeneği hastanede günlük 49 TL, evinde geçirdiği istirahat zamanı içinse günde 65,4 TL'dir. İstirahat dönemlerinde vatandaşlara ödenen ödenek net maaşın altında olduğu için maalesef bu günlerde çalışanın ay boyunca elde ettiği gelir azalmaktadır.