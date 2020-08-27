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SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?

Milyonlarca insanın beklediği SGK, SSK ve bağkurun yeni düzenlemeleri açıklandı. Emeklilik zamanı ve şartları da duyuruldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:43
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
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Herkesin beklemekte olduğu SSK, SGK, bağkur değişiklikleri duyuruldu. Vatandaşlarımız yeni düzenlemelerin nasıl olduğunu, emeklilik zamanlarını ve emekli olabilmeleri için gerekli şartları merak içinde bekliyor.

Bu merak konusu olan duyurunun dışında vatandaşlarımızın merak ettiği diğer konular da var. Bu konular; askerlik borçlanmasını, erken emeklilik zamanını, emeklilik sürecini ve malulen emeklilik olarak gitmektedir. Yapılan yeni düzenlemelerin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Merakla beklenilen SSK, SGK, bağkur, EYT, emeklilik haberlerin ortak bilgilendirilmesi

Sigortanın başlama durumuna dayanarak bulunun ve emeklilik koşulları 53 yaş – 5900 prim günüdür. 51 ve 52 yaş koşullarını baz alarak yer alabilmek için sigorta başlangıç tarihi 24.05.1996 veya daha öncesinden yapılmış olmalıdır.

Malulen emekli olmak isteyen vatandaşlarımız ne yapmalı?

Eğer prim günü daha bitmeden vatandaşımız çalışacak halde değil ise ya da emekli olmak istiyor ise hangi aşamalardan geçmeli? Bu durum karşısında başlangıç gününden itibaren prim ve doğum gününe tabi durumuna bakılmalıdır. Yapılması gerekilen ama yapılamayan günler için askerlik borçlanması ya da doğum borçlanması durumlarında eksik günler kapatılabilir. Hangi nedenden tabii olduğuna bakılarak bu koşullara bakılmalıdır.

Memurluk görevinden atılırsak emekli olabilir miyiz?

Eğer memurluktan atılır iseniz yapılacak işlem sigortalık tarihine dayanılarak durumun koşulları belirlenmektedir. Yaş ve prim günleri koşullara uyuyor ise 4A’dan emekli olmak için isteğiniz gerçekleşebilir. Ancak 4C’den emekli olma talebiniz var ise hizmet şartı gerekmektedir. SGK kurumu ve emeklilik hesabından en son yapılan hizmetlerin sayısına bakılmalıdır.

EYT durumunda mağdur kalan vatandaşlar ne yapmalı? Askerlik borçlanma maaşı ne kadar?

EYT sayısı 5 milyondan daha fazladır. Ancak bu durumda sigortalığa başlama zamanınız da önemlidir. Prim gününüzü tamamlamış iseniz maaş hesabı listeden bakılmak yerine farklı hesaplarla ayarlanır.

Bağkur girişi sayesinde SSK’dan emekli olunabilir mi?


Bu durumda geçmişte bağkur hesap kaydı var ise o kayıt kullanılır. Ancak daha öncesinde bağkur hesabı olmayıp belirlenen tarihe göre kayıt yaptırmak gibi bir imkan yoktur. Bu durum Yargıtay kararlarında da bulunmaktadır.

3600 günde nasıl emekli olunur?

Bu olayın gerçekleşebilmesi için yaş ve prim günü durumlarına bakılmaktadır. Bunun yanında diğer bakılan durum ise sigorta başlangıç tarihidir. Ancak gerekli koşulları yerine getirebilen vatandaşlar emekli olabilmektedir.

Vatandaşın iflas durumundan sonra SSK primi verilmediyse ne yapmalıdır?

Verilen emekli maaşları 5510 sayılı kanunun 93 numaralı maddesine dayanarak haciz durumuyla karşılaşamaz. Verilen maaşın yalnızca %25’lik bölümüne uygulanabilir. %75’lik kısma uygulanması imkansızdır. Pandemi sürecinde yardım ödemeleri yükseldi. Bu durumda mağdur olan vatandaşlarımız hala mevcuttur.

Doğum borçlanması ile emekliliği erkene çekmek mümkün müdür?

Doğum borçlanması en çok 3 çocuk şartı ile gerçekleştirilebilir. Bu durumda kadınlar daha erken emekli olma şansını bulmaktadır. Eğer vatandaş geçmişe dönük prim borçlanması gerçekletirebilir ancak bunu yapabilmesi için doğumdan daha öncesinde sigortanın başlatılmış olması gerekmektedir.

Askerlik borçlanması ile emekliliği erkene çekmek mümkün müdür?

Askerlik borçlanmasına SSK hizmetlerindeki 4C süresi emekliliğe etki etmemektedir. Ancak bu durumda askerlik borçlanması yüzünden vatandaşlar 60 değil 58 yaşında emekliliğe kavuşaktır. Bu durum için 5375 prim gün sayısı emeklilik hakkını kazanır.

Kaçak sigorta anlaşılması ile emeklilik maaşı kesilir mi?

5510 sayılı kanunun 96. Maddesinde bulunan bilgide; "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır"  sözüyle açıklanmaktadır.

İş hayatına girdikten sonra askerlik borçlanması nasıl oluyor?

Bu durumda bakılan şey işe başlama tarihidir. Bunun için ise yaşa, prim günü sayısına ve sigorta tarihine bakılmaktadır. Eğer koşullara uyum sağlanılıyor ise emekli olunabilir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:43
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