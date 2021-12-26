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SGK'nın idari para cezası nasıl sorgulanır, nasıl ödenir?

Bazı işverenler çeşitli nedenler dolayı SGK tarafından idari para cezasına çarptırılırlar. Peki SGK’nın işverenlere verdiği idari para cezası nasıl sorgulanır, nasıl ödenir? Yanıtları haberimizde…

26 Aralık 2021 Pazar 20:04
SGK'nın idari para cezası nasıl sorgulanır, nasıl ödenir?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçi haklarını ve yasaları ihlal eden işverenlere idari para cezası uygulamaktadır. Bu ceza işvereni ekonomik açıdan oldukça zorlamaktadır. Peki SGK’nın idari para cezası nasıl sorgulanır, nasıl ödenir?

SGK’nın İdari Para Cezasını Sorgulama

SGK’nın idari para cezasını sorgulamak isteyen işverenler SGK’nın resmi intenet sitesinde yer alan ESGK-Dönem borcu bölümünden ne kadar borcu olduğunu öğrenebilirler. Sorgulama işlemi için işyerine ait sicil numarası da kullanılabilir.

İdari Para Cezası Nasıl Ödenir?

İdari para cezasının ödenmesi için işverenin kendi adına sistemde kayıtlı olan bir borcu olması gerekiyor. Tebligat olarak da bilinen bu borcun ödemesi ise birçok banka şubesi, ATM veyahut da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilir. İş yerinin 26 hane sicil numarası, T.C. kimlik numarası yada vergi numarası ile ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. İşte ödemenin yapılabileceği bankalar:

- Ziraat Bankası

- PTT

- Halkbank

- Garanti BBVA

- Vakıfbank

- TEB

- Türkiye İş Bankası

- Yapı Kredi

- Denizbank

Cezayı Ödeme Seçenekleri Neler?

SGK’nın idari para cezasını ödemek isteyen işverenler banka şubelerinin dışında ATM ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirler.

 


Son Güncelleme: 26.12.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
SGKSGKnın Idari Para Cezasıİşveren
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