SGK'dan emzirme ödeneği alabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Emzirme ödeneği, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalıya veya Bağkur’lu bir kadına ödenen tek seferlik bir yardımdır. Emzirme ödeneğinin hesaplanmasına esas olacak miktar her yıl başında SGK tarafından belirlenir ve yıl boyunca aynı miktarlarda ödenir. 1 Ocak 2020 arasında artışlarla ödenecektir. 31 Aralık 2020'ye kadar.

2020 Emzirme Ödeneği Şartları Nelerdir?

Emzirme ödeneği sigortalı veya bağlı kadınlara / erkeklere ödenir. Emekli sandığı kapsamındaki memurlar SGK'nın emzirme ödeneği alamazlar. Kadınların sigortası / Bağkur varsa, SGK emzirme ödeneği erkeklere ödenir. Aşağıdaki koşulları karşılıyorsanız, istifa etseniz bile ödeme alabilirsiniz.

Çocuğun doğum tarihinden önceki son yıl içinde en az 120 gün.

Bağkur / SSK Süt Takviyesi almak için gereken bonus gün sayısı konusunda herkesin bilmediği istisnai bir durum var. Bu nedenle, çocuğunuz işten ayrıldıktan sonraki 300 gün içinde doğduysa ve çocuğunuzun doğumundan önceki son 15 ay içinde en az 120 gün sigortanız / yükümlülüğünüz varsa, yine de ödeneği talep edebilirsiniz.

• 4b Bağkur kapsamında emzirme ödeneği alabilmek için, yukarıdaki gerekli prim gününe ek olarak hem Bağkur hem de genel sağlık sigortası için ödenmemiş priminiz olmamalıdır.

Süt Parası Kime Verilir?

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen bu yardım, SSK veya Bağkur esasına göre anne veya babaya ödenir. Anne sigortalıysa veya kefaletle ödenmişse, anneye ödenir; anne sigortalı değilse baba sigortalı veya yükümlüdür.

2020 Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emzirme ödeneği başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur. Ancak hastanenin emzirme ödeneği raporunu sisteme girmesi gerekmektedir. Hastane bu rapora tam olarak girmiş ve çocuğun doğumunu kaydetmiş ise SGK tarafından ödenecektir. Bununla birlikte, çocuğunuzu nüfus kütüğüne kaydettirdikten sonra onaylamak için SGK'yı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü emzirme raporu yetersizse veya hastane raporu girmiyorsa ödeme yapılmayabilir.

Emzirme Ödeneği Başvurusu E-Devletten Yapılır mı?

Yukarıda belirtildiği gibi SGK emzirme yardımı için başvuru şartı bulunmamaktadır. Hastanelerin doğum yapması için emzirme raporunun sisteme girilmesi ve yeni doğanın kayıt altına alınması yeterlidir. Bunlar tamamen tamamlandıktan sonra ise sosyal güvenlik kurumu ödemeyi bizzat kendisi yapacaktır.

Bebek Süt Parası Kaç Ay Alınır 2020?

SGK’nın emzirme için ödediği paranın ise bazı okuyucularımız tarafından aylık olarak ödendiği biliniyor. Ancak bu doğru değil. Bu ödenek çocuk başına bir kez ve en fazla bir ay için ödenir.

Emzirme Ödeneği Ne Zaman Yatar?

Süt Parası Sorgulama 2020

Hastane doğum sonrası emzirme protokolünü sisteme girip bebeğin doğum kaydını tamamladıktan sonra eksiklik yoksa ve şartlar sağlanmışsa en geç 15 gün içinde sizlere ödeme yapılır.

İntenetten kolayca süt parası isteyebilirsiniz. Emzirme desteği ile ilgili sorular yalnızca e-Devlet sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. SGK Süt Parası Sorgulama, e-Devlet sistemindeki SGK Ödeme Sorgulama menüsünden kolayca kontrol edilebilir.

Süt Parası Hangi Tarihlerde Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeyi gönderdikten sonra en geç iki ay içinde PTT'den para çekmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme sosyal güvenlik kurumuna iade edilecektir. Ortalama ödeme süresi, emzirme raporu ve nüfus kaydının ardından 15 gündür. Kayıt işlemi tam olarak tamamlanmışsa yani emzirme raporu SGK'ya gönderilmiş ve çocuğun doğum kaydı tamamlanmış ise ödeme yapılması gerekmektedir. Yine de teyit için sizleriz SGK'ya danışmanızda fayda var.

Emzirme Parası Hangi Bankaya Yatıyor?

SGK Bireysel Ödeme Sisteminde tanımlı bir banka hesabınız yok ise ödeme PTT'ye gönderilecektir. Hayır, PTT'yi işleme koyamıyorum, tüm SGK ödemelerimin banka hesabım da olduğunu söylerseniz bu da mümkün. E devlet sisteminde SGK-Kişi Ödemeleri bankası "Hesap Tanımı" menüsünden hesabınızı tanımlayabilir, SGK emzirme ödeneğinizin ve diğer tüm ödemelerin bu hesaba alınmasını sağlayabilirsiniz.

Süt Parası Ne Kadar 2020

1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde bir defaya mahsus ödenecek SGK 2020 süt bedeli 202,00 TL'dir. Bu yardım SSK ve Bağkur'a tabi kişilere ödenir. Emeklilik Planı kapsamında, bu yardım memurlara ödenemez. Memurlar, Süt Takviyesi yerine bir defaya mahsus Annelik Ödeneğinden yararlanabilir.

Yıllara Göre Emzirme Ödeneği Tutarları

Geriye dönük olarak 5 yıl süreyle emzirme ödeneği alabilirsiniz. Bu nedenle son 5 yıllık emzirme ödenekleri şu şekildedir:

2019: 180,00 Türk Lirası,

2018: 149,00 Türk Lirası,

2017:133,00 Türk Lirası,

2016: 122,00 Türk Lirası,

2015: 112,00 Türk Lirası

4c Emzirme Ödeneği Alabilir Mi?

Emeklilik çalışanları yeni 4c adı altında sigortalı sayılırlar. Devlete, emeklilik yoluyla sigorta ödeyen kamu görevlileri emzirme yardımı alamıyor. Ancak kamuda sözleşmeli olarak çalışan ve SSK sigorta birimi 4a'ya bağlı olanlar emzirme yardımından yararlanabilirler.