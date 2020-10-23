SGK’dan çifte maaş nasıl alınır! Kimler bu ödenekten faydalanabilmektedir?

SGK ÇİFTE MAAŞ ÖDEMESİ YAPACAK!

SGK sosyal güvenlik kurumu nitelikli personel maaşını ikiye katlama hakkına sahiptir. Maalesef pek çok kişi bu hakkı bilmedikleri ve maaşlarını ikiye katlama hakkını kaybettikleri için başvurmadı.

Bazıları maaşlarını ikiye katlama hakkına sahip olduklarını bilmedikleri için başvurmuyor, bazıları ise başvurmaları halinde mevcut maaşlarını kesebileceklerinden endişe duyarak başvurmayı reddediyor.

SGK, gerekli koşulları sağlayanların emekliye ayrılmasına olanak sağlıyor. Emekliler, çalışma hayatları boyunca ödedikleri katkı payları hesaplandıktan sonra belirlenen yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

KİMLER SGK’DAN ÇİFTE MAAŞ ALABİLİR?

Sunulan beyannamelere göre emeklilik şartları arasında yer alan emeklilik yaşına, ikramiye gün sayısına ve hizmet yıl sayısına ulaşan herkese emeklilik aylığı verilmektedir. Emekli aylığının ödendiği kişinin ölümü halinde, eşi ve çocukları varsa bu ücretin bir kısmı eş ve çocuğa ödenmeye devam eder.

Emekli ölürse, eşi (çoğu), annesi ve babası payları dahilinde vefat ödeneği alır.

18 yaşına kadar okula devam etmeyen erkekler, 20 yaşına kadar liseye devam eden erkekler ve 25 yaşına kadar üniversiteye giden erkekler için yetim aylığı ödenir.

Kızlar evlenene veya bir sigorta işi bulana kadar yetim aylığı alabilirler.

Dul olan eşler ise ikinci bir maaş alma hakları vardır

Emekliler, kuruma bakılmaksızın vefat edenin eşinden ikinci bir maaş alma hakkına sahiptir.