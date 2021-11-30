SGK'da son 6 ayda yapılan işlemlerin hizmet dökümü nasıl alınıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kişinin sigortalı olarak çalışıp çalışmadığını kanıtlayan hizmet dökümü belgesi başvuru yapan kişilere veriyor. Eskiden SGK binasından yapılan bu işlem artık E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki SGK’dan son 6 ayda yapılan işlemlerin hizmet dökümü nasıl alınıyor?

E-Devletten Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

E-Devlet üzerinden son 6 ayın hizmet dökümü belgesini almak isteyen kişilerin ilk olarak bir E-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. Şifresi olmayan vatandaşlar bulundukları yere en yakın PTT şubesinden E-Devlet şifrelerini kolaylıkla alabiliyorlar.

Hizmet dökümü belgesini alabilmek isteyenlerin izlemesi gereken aşamalar şunlardır:

- www.turkiye.gov.tr adresine ya da mobil uygulama üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş yapılır.

- Ardından 4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) sayfasına giriş yaparak SGK hizmet dökümü sorgulaması yapılır.

- Belgeyi yazdır diyerek dökümü indirip yazdırabilir ya da telefonunuza kaydedilir.