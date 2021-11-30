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SGK'da son 6 ayda yapılan işlemlerin hizmet dökümü nasıl alınıyor?

Birçok kurum ve kuruluş işçilerin sigortalı olarak çalışıp çalışmadığını öğrenmek için SGK hizmet dökümü belgesini talep ederler. Peki SGK’dan son 6 ayda yapılan işlemlerin hizmet dökümü nasıl alınıyor? Yanıtı haberimizde…

30 Kasım 2021 Salı 20:53
SGK'da son 6 ayda yapılan işlemlerin hizmet dökümü nasıl alınıyor?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kişinin sigortalı olarak çalışıp çalışmadığını kanıtlayan hizmet dökümü belgesi başvuru yapan kişilere veriyor. Eskiden SGK binasından yapılan bu işlem artık E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki SGK’dan son 6 ayda yapılan işlemlerin hizmet dökümü nasıl alınıyor?

E-Devletten Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

E-Devlet üzerinden son 6 ayın hizmet dökümü belgesini almak isteyen kişilerin ilk olarak bir E-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. Şifresi olmayan vatandaşlar bulundukları yere en yakın PTT şubesinden E-Devlet şifrelerini kolaylıkla alabiliyorlar.

Hizmet dökümü belgesini alabilmek isteyenlerin izlemesi gereken aşamalar şunlardır:

- www.turkiye.gov.tr adresine ya da mobil uygulama üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş yapılır.

- Ardından 4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) sayfasına giriş yaparak SGK hizmet dökümü sorgulaması yapılır.

- Belgeyi yazdır diyerek dökümü indirip yazdırabilir ya da telefonunuza kaydedilir.


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:53
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Anahtar Kelimeler:
SGKHizmet Dökümü Belgesi
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