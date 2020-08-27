SGK'da salgın nedeniyle askıya alınan uygulamalar yeniden başlıyor

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda uygulamalar ertelenmiş veya esneklik getirilmişti. Normalleşme sürecine girilmesiyle askıya alınan uygulamalar yeniden başlatıldı. Bu kapsamda SGK tarafından vatandaşlara sağlanan işlemler Ağustos ayında tekrar yürürlüğe girdi.

Askıya alınan işlemler yeniden başladı

Pandemi nedeniyle bir süredir askıya alınan işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumu bazı önlemler almıştı. Haziran ayında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu da ara verdiği uygulamaları kademeli olarak yeniden başlattı.

SGK tarafından tüm işlemlerin yeniden uygulanmaya başlaması, tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Bunun nedeni çalışanlar ya da emeklilerin herhangi bir işlemden haberdar olmaması durumunda sorumluluk yalnızca kendilerine ait olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tekrar başlattığı işlemler

-Sigortalı olarak çalışanların aldıkları istirahat raporlarında yer alan istirahat süresi boyunca işçinin çalışmadığına dair bildirim işlemi yapılmasına bakılmadan rapor paralarının ödenmesine son verildi. Artık rapor parası ödenmeden önce işverenin işçinin çalışma durumuna dair bildirim yapması gerekiyor.

-Sosyal güvencesi olmayan ve 60/g kapsamına dahil edilen genel sağlık sigortalıların, 60/c-1 yani yeşil kart kapsamına alınanlara bildirim yapılarak tebligat gönderilmesi işlemine yeniden başlandı.

-Pandemi nedeniyle kurum ve kuruluşların denetlenmesine ara verilmişti. Ağustos ayı itibariyle ALO 170 hattı üzerinden şikayet ve ihbarlar alınmaya başladı.

-6183 sayılı kanuna göre icraya düşmüş kurum alacaklarına ilişkin icra, haciz, satış işlemlerine 1 Eylül 2020 tarihinde, icraya düşmemiş kurum alacaklarıyla ilgili işlemler ise 1 Ekim 2020 tarihinde yeniden başlayacak.

-İdari para cezalarına dair tüm işlemler; cezanın tebliği, tahsilatı, takibi ve icraya intikali gibi işlemler de 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yeniden başlayacak.