SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?

İşveren kişinin çalışanları 30 günden az çalışmışsa, kişilerin kaç gün eksik çalıştığı, neden işe gelmediklerinin günlük prime esas kazançlarını bildirildiği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eksik gün bildirim formu hem çalışanları hem de işvereni yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden eksik gün formu SGK’ya mecbur bildirilmesi gerekmektedir. SGK eksik gün nedenleri ve bildirim formu kapsamında, işverenlerin sahip oldukları iş yeri hakkında ve çalışanların kimlik bilgileri de alınarak işlem yapılmaktadır.

SGK'ya eksik gün bildirimi yapacak kişiler, Sosyal Sigortalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanan kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerektiği ve eksik gün bildiriminde hangi gün kodları ile bildirim yapılması gerektiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken forma ulaşabilirler.

SGK'da neden eksik gün çıkıyor?

SGK sigorta kollarından birisinde çalışan işçilerin sigorta kapsamında çalışması durumunda bir ay içerisinde 30 günden az çalışması halinde işçilerin SGK’ya prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirimi ve nedenlerine ilişkin kod ile bildirim yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen eksik gün bildirim kodları

İstirahat izni alma,

Disiplin cezası alma,

Gözaltına alınma,

Tutukluluk halinde,

Puantaj kayıtları,

Kısmi istihdam,

Grev,

Lokavt,

Doğal afetler halinde,

Genel hayatı etkileyebilecek olaylar,

Devamsızlık,

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmak,

Ücretsiz doğum izni,

Fesih tarihinde çalışmamış olmak,

Ücretsiz yol izni,

Diğer ücretsiz izinlerdir. Bu eksik gün bildirimleri işveren tarafına Sosyal Güvenlik Kurumu'na kodları ile beraber bildirilir.

Eksik gün bildirimi nasıl yapılmaktadır?

Eskiden işverenler bir ay içinde 30 günden az çalışan sigortalı işçiler için eksik çalışma sebebi ve gün sayılarının bulunduğu Ek-10 formuyla SGK’ya eksik gün bildirimi yapması gerekmekteydi. Ama bu işlemler düzenlemeye alınıp yasal olarak kaldırıldı. İşverenlerin, çalışanlar için aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeni ve eksik gün sayısının bildirilmesi yeterli olmaktadır. Bunlar dışında ek olarak, eksik gün bildirim formu ile bildirim yapma işlemi kaldırılmış olsa da eksik gün sebebine ilişkin belgelerden bazılarının bildirilmesi gerekir. Kısmi süreli sözleşme, rapor, puantaj kaydı gibi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenebilme ihtimaline karşın en az 10 yıl saklanması zorunludur.

İşverenlerin eksik gün bildirimi yapmasına gerek olmayan durumlar;

Sigortalı çalışanın iş göremezlik raporu alması durumunda eksik gün bildirimi yapmaya gerek yoktur.

Sigortalı çalışanın gözaltına alınma ya da tutuklanma hallerinde 30 günden az çalışmasının tespiti halinde eksik gün bildirimi yapmaya gerek yoktur.

Sigortalı çalışanın kısa çalışma ödeneği almaya başladığı sürede eksik gün bildirimi yapmaya gerek yoktur.

Sigortalı çalışanın, çalışmış olduğu kurumda grev, lokavt, doğal afetler ve genel hayatı etkileyen olaylar yaşanması durumunda, kişinin çalıştığı kurumun işi durdurması ya da işe ara vermesi halinde resmi yazı ile bildirmesi gerekmekte olup, eksik gün bildirimi yapılmaya gerek yoktur.

Sigortalının yarım çalışma ödeneğinden faydalanması halinde ise eksik gün bildirimi yapmaya gerek yoktur.

Sonradan düzenlenebilir nitelikte verilmiş olan evraklar olduğunda, eksik gün bildirimi formu vermeye gerek yoktur.

Eksik gün formu nasıl doldurulmaktadır?

Çalışanların 30 günden eksik çalışması durumunda SGK tarafından istenilen eksik gün bildirim formu doldurulmalıdır. Eksik gün formu doldurmak için;

Belgenin sağ üst köşesinde yer alan, bildirimi yapılacak işlemin ayı, yılı ve sayfa numarası yazılır.

İşveren Numarası bölümünde, gerçek kişiler için kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası yazılır.

İşyeri Sicil Numarası bölümünde ise, İşkolu Kodu, Ünite Kodu, İşyeri Sıra Numarası, İl Kodu, İlçe Kodu, Kont. Numarası ve Alt İşv. Kodu bölümlerinin doldurulur.

Sonrasında İşyeri Adresi bölümü doldurulur.

Bağımlı Türü ve Bağımsız Türü bölümleri de eksiksiz olarak yazılır.

“Sigortalının” bölümünde yer alan, Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, Prime Esas Günlük Kazancı, Eksik Bildirilen Gün Sayısı, Eksik Bildirilme Nedeni ve Değerlendirme Sonucu kısımları doldurulur.

Beyan ve Taahhütler bölümünde yer alan, “…sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz …” yazısını ilgili tarih ile birlikte doldurulur.

Son olarak, Belge Ünite Kayıt işlemlerinin de tamamlanmasının ardından eksik gün bildirim formu tamamlanır.

Doldurulan bu form SGK’ya ulaştırılmalıdır.

Prim gün hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

SGK prim günü hesaplaması yapabilmek için şu adımlar izlenmektedir:

Sigortalı kişinin işe ilk giriş yaptığı tarih,

Sigortalı kişinin çalıştığı kurumlar için, çalışma süresi yani kurumlara giriş ve çıkış tarihleri,

Sigortalı kişiye ödenen aylık brüt kazancı ve maaşı üzerinden daha önceden yapılan kesintilerin tamamı incelenmektedir.

Ay içerisinde çalışması tam olan sigortalının prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün çektiğine bakılmadan 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır.

Ay içerisinde çalışmaya ilk günden işe girmeyen, ayın herhangi bir günü işe giren kişiler de prim ödeme gün sayılarını, işe giriş tarihinden itibaren kaç gün olduğuna bakılarak hesaplama yapılmaktadır.

SGK prim gecikme cezası kaç TL’dir?

SGK kapsamında prim ödemekle yükümlü olan kişiler SGK prim ödemelerini geciktirmeleri halinde ceza işlemi uygulanır. İşverenlerin prim ödemeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet türüne, yerine, yurt dışında olup olmama durumuna ve ihaleli olma durumuna göre SGK prim gecikme zammı farklılık gösterir. SGK prim gecikme zammı, vergi gecikme zammı olarak da bilinir ve yıllık zam oranlarının değişmesi halinde farklı zam oranları üzerinden prim gecikme cezası verilir. SGK gecikme zamları, primin geciktirildiği yılın zam oranına göre hesaplanmaktadır. SGK prim gecikme zammı ve pişmanlık zammı %2,5 oranından, %1,6 oranına düşürülmüş, SGK prim gecikme zammı 2021 yılı kapsamında %1,6 olarak belirlenmiştir.

SGK çalışma gün sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SGK çalışma gün sorgulama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

Tarayıcınız üzerinden turkiye.gov.tr adresine girip ekran üzerinde bulunan giriş yap bölümünden e-devlet sistemine girerek açılan sayfa üzerinde bulunan kimlik doğrulama bölümüne, kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapın, E-devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, kendilerine en yakın PTT şubesine giderek e-devlet şifresi alabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana ekran üzerinde yer alan E-Hizmetler bölümüne tıklayıp E-Hizmetler menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girin. Bu işlemden sonra, sorgulama yapan sigortalı, SGK kapsamında hangi sigorta koluna bağlı ise o sigorta kolu üzerinden işlemine devam edebilir.

Sigorta kolları kapsamında ise ekranda yer alan işlemler;

Sorgulama yapan vatandaş SSK sigorta koluna bağlı ise 4A Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmeli, Sorgulama yapan vatandaş Bağkur sigorta koluna bağlı ise 4B Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir. Sorgulama yapan vatandaş Emekli Sandığı sigorta koluna bağlı ise 4C Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak işlemini gerçekleştirir. Bu işlemlerden sonra SGK çalışma gün sorgusu yapılır.

SGK’dan emekli olabilmek için kaç gün prim gerekmektedir?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin gerekli şartları sağladığında emeklilik işlemleri başlamaktadır. Emekli olma işlemleri kadın ve erkek çalışanlarda farklılıklar gösterebilir. Kadın ve erkeklerin emeklilikleri incelendiğinde, SGK kapsamında emeklilik için gerekli prim gün sayısı şu şekildedir;

Erkek sigortalıların emeklilikleri için gerekli prim günleri:

08.09.1976 yılından önce sigortası başlangıcı ve 5000 gün prim ödemesi yapmış olması,

08.09.1999 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıçları olanların en az 7000 gün prim ödemesi yapmış olması,

4500 günden emekli olmak için en az 4500 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

01.05.2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olanların en az 7200 gün prim ödemesi yapmış olması gerekir.

Kadın sigortalıların emeklilikleri için gerekli prim günleri:

01.05.2008 tarihi sonrası sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar, 7200 gün prim ödemesi yapması durumunda 58 yaşında emeklilikleri başlar.

08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar, 4500 gün prim ödemesi yapması durumunda, 58 yaşında emeklilikleri başlar.

01.05.2008 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar 5400 gün prim ödemesi yapması durumunda, 61 yaşında emeklilikleri başlamaktadır.

SGK emeklilik nasıl hesaplanmaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bulunan sigorta kollarından birine bağlı olan kişilerin SGK emeklilik hesaplama işlemleri SGK web sayfası üzerinden gerçekleşmektedir.

SGK emeklilik hesaplaması için;

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine giriş yapın. Sayfada bulunan tabloda bulunan hizmete başlama tarihi, maluliyet durumu, SGK prim ödeme gün sayısı gibi bölümleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak SGK emeklilik hesaplama işlemi yapabilirsiniz.