Sgk yapılandırma ödemeleri nasıl yapılır ?

SGK yapılandırma ödemesi için birçok ödeme kanalı vardır. Sosyal güvenlik prim borcu, işveren SGK borcu, Bağkur prim borcu vb. Ödemek için birçok seçeneğiniz var. SGK konfigürasyon ödemelerini intenet veya mobil banka tahsilat kanallarından ya da bankanın ATM'sinden sosyal güvenlik kurumları ile sözleşme imzalayan tüm banka şubelerine ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla da SGK ödemesi yapılabilir.

Tabii ki bankadan SGK taksitlerini ödeyebilirsiniz diyoruz ancak sosyal güvenlikte farklı borç kalemleri olduğu için bankacı yanlış menüden soracak ve siz online tahsilat kanalı üzerinden SGK konfigürasyon ödemesini kendiniz yapmak istediğinizde Bazen zorluklarla karşılaşın. Bu nedenle bu yazımızda SGK yapılandırma ödemelerinin nasıl ve nerede yapılacağına dair detaylı bilgi alacaksınız.

4a İşveren Yapılandırma Borcu Nasıl Ödenir?

Yapılandırma kanununa göre yapılandırılmış işveren SSK prim borcunun SGK taksitini ödemek için işveren sicil numaranızı kullanmanız gerekmektedir. İşveren kayıt numarası 26 basamaklı bir sayıdır, öneğin: 21084010199999990330553000. Sayıları boşluksuz girin. Bir alt yüklenicinin ödeme yapmasını istiyorsanız, lütfen alt yüklenici numarasını sonunda üç sıfır ile değiştirin. Öneğin 1 numaralı taşeron için 001 olacaktır

İşveren 6736'nın SGK ödemesini yapılandırma menüsü bankadan bankaya değişiklik gösterse de genel olarak ödeme menüsü aşağıdaki gibidir. Kullandığınız bankanın ekranında birkaç seçenekten biri olabilir.

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İşveren SGK borç ödemesini SGK kredi kartıyla ödeme sistemi üzerinden de ödeyebilmektesiniz.

Kredi kartı ile SGK yapılandırma ödemesini yapmak için e-devlet şifresi gereklidir.

Kredi Kartı İle SGK İşveren Yapılandırma Ödemesi Nasıl Yapılır?

İş veren SGK yapılandırma kredi kartıyla ödemek için aşağıda bulunanları takip edebilirsiniz;

Birincisi, telefon numaranız ve elektronik durum şifrenizle T.C. girişidir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sorgu Türü" menüsünden 4A İşveren Tahsilatını seçin, "Sorgu Tipi" bölümünde "İşveren-Konfigürasyon Tahsilatı" seçeneğini seçin ve ardından 26 haneli işyeri sicil numarasını girip borç sorgulama yapın. Ardından ödemek istediğiniz taksit tutarını seçin. Kredi kartı bilginizi girerek ödeme işlemini tamamlayınız.

SGK Bağkur Yapılandırma Ödemesi Nasıl Yapılır?

Bağkur yapılandırma ödemesi yapmak işveren prim borcundan daha basittir. T.R. Ödeme yapmak için numaranızı kullanmanız gerekir. Ödeme menüsü şu şekildedir: