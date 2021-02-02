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Sgk yapılandırma borç sorgulaması nasıl yapılır? 7143 SGK yapılandırma ödeme işlemleri

Geçtiğimiz aylarda başlayan SGK borç yapılandırma işlemlerinde borçlarını yapılandıran birçok kişi borçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. SGK borç yapılandırma sorgulamasına ve ödeme işlemlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 01:17
Sgk yapılandırma borç sorgulaması nasıl yapılır? 7143 SGK yapılandırma ödeme işlemleri
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7143 Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırması ödemesi için pek çok seçenek bulunmaktadır. 7143 Sayılı Kanun gereğince 2018/03 dönemi ve öncesi Sosyal Güvenlik prim borçları, Bağ-Kur borçları, işveren SSK prim borçları ve 2018/Mart ayı öncesin de ödeme vadesi geçmiş tüm sigorta prim borçları yeniden yapılandırılma yapılmıştı.

Yapılandırma ödemeler devam eden kişilerin ödemeler zorlaşabilir. Ödeme sırasında hem bankalar hem de ödeme yapacaklar büyük zorluk yaşayabilmektedirler. Birçok kişi yapılandırma ödemelerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma borç sorgulaması nasıl yapılır?

Yeniden yapılandırmış olan Bağ-Kur, işveren veya diğer Sosyal Güvenlik prim borçlarının kalan taksit ödemelerini ve yapılandırma kapsamında ne kadar borcun bulunduğunu online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnteraktif Vergi sitesinden veya e-devlet üzerinden direkt bağlanarak sorgulayabilirsiniz. Ayrıca kalan taksit ve güncel borç bilgisine ile ilgili yapılandırma ödeme planına herhangi bir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma ödeme planı

Yapılandırmada kaç taksitin bulunduğu, taksit ödeme tutarların ve son ödeme tarihlerin ne olduğuna yapılandırma ödeme planı üzerinden ulaşabilirsiniz. SGK yapılandırma ödeme planını intenet üzerinden online almak mümkün değildir. SGK’dan güncel ödeme planına ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu 7143 yapılandırma ödemesi yapılan bankalar hangileri?

7143 kanunuyla yapılandırmış olan Sosyal Güvenlik prim borçları ile ilgili yapılandırma ödemeleri anlaşmalı bankalardan, PTT şubelerinden, ATM’lerden, mobil veya intenet bankacılığından ve kredi kartıyla SGK prim ödeme sisteminden online olarak ödeyebilirsiniz. Yapılandırma ödemesi yapılacak bazı bankalar şunlardır;

-Vakıfbank,

-Ziraat Bankası,

-Halkbank,

-Türkiye İş Bankası,

-Akbank

-Denizbank

-Garanti Bankası,

-PTT,

7143 SGK yapılandırmasının ödemesi nasıl yapılır?

Bazı yapılandırma ödemeleri T.C. numarasıyla yapılabilir iken bazılarıysa Sosyal Güvenlik Kurumunda tescilli sicil numarası ile ödenebilmektedir. İşveren SSK yapılandırma borçlarınızı Sosyal Güvenlik Kurumunda tescilli olduğunuz 26 haneli sicil numarasıyla ödemek gerekmektedir.

İşveren prim borcu 7143 yapılandırma ödemesini T.C. kimlik numarasıyla ödemek mümkün değildir. Zaten sistemden borç sorgulaması yapıldığında borcu yoktur hatası vermektedir. Bağ-Kur yapılandırma ödemeleriyse T.C. kimlik numarasıyla yapılabilmektedir. Bağ-Kur yapılandırma ödemesi için 4B Bağ-Kur geçmiş dönem menüsünden T.C. numaranızla sorgulama yapmanız gerekmektedir. Hem yapılandırılmış borçlar hem de Ek 17/Ek 63 ihya yapılandırma borçları Bağ-Kur geçmiş dönem menüsü altında görünmektedir.

 

7143 SGK yapılandırma kredi kartıyla ödeme nasıl yapılır?

SGK yapılandırma ödemelerinizi kredi kartıyla da hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Bunun için e-devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. Kredi kartıyla SGK yapılandırma ödemek için şunlar yapılmalıdır;

-SGK prim ödeme sistemine buradan giriş yapınız.

-T.C. kimlik numaranızla ve e-devlet şifrenizle doğrulama yapmanızın ardından ‘Uygulamaya Git’ seçeneğine tıklayın.

Kredi kartıyla 7143 Bağ-Kur yapılandırma ödemesi için;

-Sorgu Türü: 4B Sigortalı Tahsilatları

-Sorgu Tipi: Bağ-Kur geçmiş dönem menülerini seçerek devam ediniz.

Yapılandırılmış Bağ-Kur borçlarıyla Bağ-Kur 7143 ihya yapılandırma borçları Bağ-Kur geçmiş dönem menüsünde bulunmaktadır.

Diğer SGK yapılandırma borçlarını kredi kartıyla ödemek için

-Sorgu Türü: Yapılandırma Tahsilatları kısmını seçin

-Sorgu Tipi: İşveren prim, idari para cezası, eksik işçilik yapılandırma borçları için: 7143 İŞVEREN YAPILANDIRMA TAHSİLATI,

-2925 İsteğe bağlı tarım sigortası, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası 7143 yapılandırma ödemeleri için:  7143 Yapılandırma (2925 Tarım, İBS, Topluluk) Tahsilatı,

-4C emekli sandığı prim ve ek karşılık borçları, Ek5 tarım sigortası borçları, Ek6 borçları, Ek 9 ev hizmetleri on günden fazla çalışanlar, SGDP ve tevkiat idari para cezası borçları 7143 SGK yapılandırma ödemesini: 7143 Yapılandırma ( 4c, Ek Karşılık, Ek5-Ek6, Ek9, SGDP, Tevkifat İPC) Tahsilatı,

-7143 Yapılandırma kapan borcu peşin ödeyerek kapatmak için: 7143 Yapılandırma kapatma tahsilatı menüsünden ödeme yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma ödenmez ise ne olur?

Bir takvim yılında ikiden fazla taksiti geç öder iseniz yapılandırma bozulmaktadır. Ayrıca aktif prim ödemeniz devam ediyor ise yapılandırma harici prim borçlarınızıda düzenli ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yapılandırma bozulmaktadır.

Yapılandırmanın bozulmasının ardından ödemiş olduğunuz tutar kadar yapılandırmadan yararlanılmaktadır. Kalan ve ödenmeyen tutarlarsa yeniden faiz uygulanmaktadır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:17
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Anahtar Kelimeler:
SGKBağ-KurSSK7143
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