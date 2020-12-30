SGK V2 nedir? SGK e bildirge V2 sistemini kullanıma açtı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlana e-bildirge V2 sistemiyle işveren ve işçilerin birçok işi çok kolay şekilde yapılabiliyor. Sistem sayesinde süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgesi ve prim hizmet beyannameleri ile ilgili işlemler online olarak yapılabiliyor.

Söz konusu işlemler e-bildirge V2 ekranında artık görüntülenebilir. Bu kapsamında iş veren ve işçiler işlemlerini online olarak kolayca yapabiliyor.

SGK V2 nedir?

E-bildirge V2 uygulaması üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. SGK versiyon 2 sistemi olarak da bilinen sistem sayesinde yapılan işlemler şu şekilde;

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sistemine dahil olmayan Kamu Kurumları ve işverenler aylık prim ve hizmet belge girişini bu ekrandan yapabilecek.

Süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yapılabilecek.

SGK e-bildirge V2 girişi

SGK geriye dönük teşvikten yararlanma adına düzenlenecek iptal/asıl ya da ek aylık prim ve hizmet belgelerini artık e bildirge v 2 sistemiyle yapılabilecek.

https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2

Yukarıda verilen link ile sisteme giriş yapılmaktadır. SGK tarafından verilen kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak birçok işlemi online olarak kolayca yapabilirsiniz.

E-bildirge V2 kullanımı

Sisteme giriş yaptıktan sonra prim ve hizmet belgesi girişi kolayca yapılmaktadır. Prim ve hizmet belgesi girişi sırasıyla şu şekilde yapılmaktadır;

Aylık prim hizmet belgesi girişi,

Tahakkuk/Yıl Ay kısmından bildirge vereceğiniz dönem seçilir,

Belge mahiyeti-Asıl,

Belge türü bölümünde sigorta durumuna göre belge seçilir,

Tahakkuk nedeni kısmında yasal süresi içerisinde verilen APHB,

Kanun numarası kısmında faydalanılacak teşvike göre kanun numarası girilir, (Borcu olanlar kanun yok kısmını seçebilir)

Ardında gelen ekranda kimlik numarası yazılıp sorgulama yapılır.

Sorgulamanın ardından prim günü, eksik gün sayısı ve diğer tüm bilgilerin girilmesinin ardından onay ekranına geçilir.

Onay ekranında son kez bilgiler kontrol edilir ve işlem onaylanır.

V2 bildirge ile iptal ek/asıl bildirge girişi

Geçmiş bir döneme ait tüm aylık ve prim hizmet belgeleri V2 ekranından görüntülenebilir. Uygulamada yer alan “Onaylanmış Belgeler” bölümünden bu belgeleri görebilirsiniz.