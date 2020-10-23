SGK toplu para ödemlerine başladı! Başvurular nasıl yapılacak?

Emekli olmak için yaş şartı ve prim sayısını tamamlamak için bekleyen milyonlarca kişi bulunmaktadır. Özellikle EYT’den mağdur olan kişiler yardım almak için beklerken, SGK emeklilik için yaş şartını karşılayan ancak primi tutmayan kişilere ödeme yapmaya başladı. SGK tarafından prim karşılamayan kişilere toplu para ödemesi yapılmaya başlandı.

Prim Günü Eksik Olanlar İçin Sevindirici Haber!

Emekli olmak için yaş şartı ve prim gün sayısının tam olması gerekmektedir. Ancak son dönemde yaş şartını karşılamasına rağmen prim gününü tamamlamayan kişiler fazlasıyla mağduriyet yaşamaya başladı. Bu durumda olan kişiler için yeni bir müjdeli haber geldi.

SGK prim gününü tamamlamayan kişilere toplu para ödemeye başladı. Bunun için SGK’ya dilekçe yoluyla başvuru yapmak gerekmektedir. Ayrıca başvurular SGK’nın il veya ilçe müdürlükleri üzerinden yapılabiliyor.

Bu dilekçe sayesinde emeklilik için ödenen prim toplu bir şekilde geri ödenebiliyor. SGK başvuruları değerlendirmeye almasının ardından onay verdiği kişilere toplu ödemeleri yapıyor.