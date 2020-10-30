SGK tarafından verilecek olan yardım parasından kimler faydalanabilecek?

SGK'dan yapılan açıklamada, milyonlarca vatandaşa fayda sağlayacak uygulama ile birlikte, ölen kişinin yakınlarına verilen cenaze parası SGK tarafından sadece bir kez verilecek.

SGK, vatandaşlara ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde ödeme başvurusu yapma imkânı sağlar. 5 yıldan fazla ise hak sahibi bu haktan yararlanamayacak ve SGK tarafından vatandaşlara tanınan hak bu haktan vazgeçmiş sayılır. Cenaze yardımı başvurusunda bulunmak için, doğrudan İl Sosyal Güvenlik Bürosuna bir dilekçe sunulmalıdır. Bu yardımı almak için başvuru detayları haberin devamında.

5 Yıl İçinde Başvurabilirsiniz!

Cenaze yardımı, SGK'da en çok unutulan ödeme yöntemlerinden biridir ve bazı durumlarda ölen yakınlarına verilir. Birincisi, kişinin eşi yoksa ve çocukları veya ebeveynleri onlarla yaşamıyorsa, kardeşleri parayı alabilirler. Bu yardımdan yararlanabilmek için vatandaşlar Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği oranlarda yardım yapılmaktadır. Bu sene içerisinde bu oran 801 Türk Lirası olarak açıklanmıştır.

Cenaze Yardımı Ne Kadar Sürede Alınıyor?

Bu Yıl 801 TL Olarak Ödenecek!

Cenaze yardımı, sosyal güvenlik kurumuna yazılı bildirimde bulunulduğunda ödenecektir. Bu tür yardımlardan yararlanmak için başvurma zorunluluğu vardır. Ödeme almayı unutan vatandaşlar 5 yıl içinde geri dönerek haklarından yararlanabiliyor. SGK'nın yazılı başvuru yapması durumunda 5 yıl içerisinde cenaze yardımı alabilirsiniz. Ödeme SGK'ya yapılan dilekçe ile birlikte ödenecek olup 2020 yılında 801 TL bedelle ödenecektir.

Geçen yılki cenaze yardımları 716 liraydı ancak bu yıl TÜFE'de yaşanan artışa göre cenaze masrafları için 801 TL gelir elde edilecek ve mağdur yakınlarına SGK bildirilecek. Dilekçe ile başvuru süreci tamamlanacak. Bu işlemden sonra eş ve çocuk yoksa ödeme ağırlıklı olarak ebeveynlere veya kardeşlere yapılır.

Kimlere Cenaze Yardımı Yapılıyor?

Sigortalının işle ilgili yaralanmalar veya meslek hastalıkları nedeniyle ölümü, Mağdur sakatlık veya çalışamama nedeniyle ölürse. En az 360 gün yaşlılık ve ölüm sigortası primi beyan eden sigortalının vefatı Kişi 360 günü tamamlamışsa, kişinin vefat anında sigortalı olup olmadığı değerlendirilmeyecektir.

Cenaze Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cenaze yardımı başvurusu, sosyal güvenlik kurumuna veya sosyal güvenlik merkezine ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile yapılır. Sigortalının vefat tarihinin nüfus kütüğüne kaydedilmemesi halinde ilgili makam tarafından düzenlenen vefat belgesi dilekçe ile birlikte acenteye teslim edilir. Ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılabilir ve 5 yıl sonra kişiler bu haktan vazgeçmiş sayılabilir. Bu nedenle başvuru kabul edilmez. Cenaze ödeneği, ölen kişinin ailesine yalnızca bir kez verilir ve ölüm aylığı ile karıştırılmamalıdır.